Manchester City x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Clássico inglês será disputado nesta sexta-feira (27), pela quarta rodada da FA Cup; veja como acompanhar na internet

Brigando pela liderança da Premier League, Arsenal e Manchester City voltam as atenções para a FA Cup. As equipes se enfrentam na tarde desta sexta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de vitória sobre o Wolves por 3 a 0 no Campeonato Inglês, o Manchester City volta as atenções para a FA Cup depois de eliminar o Chelsea por 4 a 0 na terceira rodada. Para o confronto, o técnico Pep Guardiola trata como dúvida a presença de Phil Foden, com problema no pé, enquanto Haaland seguirá liderando o ataque com Mahrez e Álvarez.

Do outro lado, o Arsenal chega embalado com duas vitórias sobre o Tottenham e Manchester United, por 2 a 0 e 3 a 2, respectivamente, na Premier League. Na Copa da Inglaterra, eliminou o Oxford United por 3 a 0 na terceira rodada.

O técnico Arteta deve manter Ben White no time titular, enquanto Leandro Trossard, que fez uma brilhante participação na estreia no fim de semana, briga com Gabriel Martinelli por uma vaga entre os 11.

Os Gunners superaram o City em seu último confronto na Copa da Inglaterra e sabe que a repetição do resultado provavelmente afetará a confiança de seus rivais antes do confronto na Premier League no próximo dia 15 de fereveiro.

Em 205 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 98 vitórias, contra 62 do Manchester City, além de 45 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, os Citizens venceram por 2 a 1, pela 21ª rodada do torneio.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Akanji, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Alvarez.

Escalação do provável Arsenal: Turner; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Desfalques

Man. City

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Gabriel Jesus segue em recuperação, assim como Reiss Nelson e Mohamed Elneny.

