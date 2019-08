Malcom é vítima de cânticos racistas dos próprios torcedores do Zenit

O brasileiro, ex-Barcelona, fez sua estreia no último sábado, durante empate contra o Krasnodar

Malcom foi a principal contratação feita pelo , da , para esta temporada. O clube de São Petersburgo pagou 40 milhões de euros para tirá-lo do .

A estreia foi no último sábado (03), com empate por 1 a 1 dentro de casa contra o Krasnodar. Malcom saiu do banco de reservas na metade do segundo tempo, mas o seu primeiro jogo ficou marcado pelo comportamento criminoso de seus próprios torcedores, que emitiram gritos racistas e também levaram uma faixa criticando a diretoria por contratarem jogadores negros.

O clube russo ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Em sua conta nas redes sociais, entretanto, publicou entrevista com o brasileiro, no qual o ex-corintiano fala sobre a dificuldade para entender o idioma.

“Temos que treinar durante a semana, trabalhar nos nossos erros e jogar melhor. É difícil entender o idioma, mas meus companheiros são muito receptivos. Estão fazendo de tudo para eu me adaptar bem aqui”, disse.