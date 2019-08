Zenit rebate racismo contra Malcom: “conclusões precipitadas”

Durante estreia de Malcom com o Zenit uma faixa foi exibida no estádio com a irônica frase “obrigado aos diretores por respeitarem nossas tradições”

Malcom estreou no no último sábado (03), de maneira polêmica: o brasileiro sofreu racismo por parte dos torcedores presentes no estádio. Em resposta às manifestações, o Zenit emitiu um comunicado no qual afirmou não compactuar com o ocorrido e ressaltou que “conclusões precipitadas foram tiradas por quem não têm base na realidade do clube”.

Durante a entrada de Malcom em campo era possível ler uma faixa com a seguinte frase: “Obrigado aos diretores por respeitarem nossas tradições”. O texto irônico teria sido escrito por torcedores extremistas da equipe russa que, segundo o L’Equipe, teriam deixado claro à diretoria do time que trata-se de uma "tradição" não contar com jogadores negros no elenco.

Official club statement regarding reports in the media



📰 https://t.co/CQNpBUxgJL pic.twitter.com/08hyxUo67i — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 5, 2019

Confira parte do comunicado emitido pelo clube:

“O Zenit Football Club sabe que uma faixa foi exposta por um pequeno número de pessoas com a frase ‘Obrigado aos diretores por respeitarem nossas tradições’, e que o significado desta declaração foi distorcido na mídia, e com base nessas distorções, conclusões precipitadas foram tiradas por quem não têm base na realidade do clube”.

“O Zenit tem uma longa tradição de contratar os melhores jogadores de todo o mundo, independentemente do passado, etnia ou nacionalidade. Além disso temos implementado uma política anti-racista que promove a igualdade entre todos”

“Temos o prazer em convidar todos aqueles que nos acusam de racismo para assistir a um dos nossos jogos em casa e ter a experiência de conhecer a hospitalidade que nos foi estipulada na de 2018 e em outros eventos internacionais”, finalizou.