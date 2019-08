Malcom: sensação de dever cumprido no Barcelona e “ótima relação” com Messi

Na primeira parte da conversa exclusiva que teve com a Goal, o ex-jogador do Corinthians falou sobre momentos no Camp Nou

A forma como foi contratado pelo por € 40 milhões de euros há um ano, fez com que Malcom chegasse ao Camp Nou repleto de expectativa: pelos 20 gols e 12 assistências somadas em duas temporadas e meia na francesa, pelo , mas também pelo fato de os catalães terem atravessado a nos últimos minutos para garantirem o meia-atacante revelado pelo .

Vestindo a camisa blaugrana, foi decisivo em semifinal de , ao fazer um gol justamente sobre o no caminho rumo ao título, e também carimbou a classificação dos catalães para o mata-mata da ao estufar as redes do mítico San Siro contra a de Milão. A curiosidade é que os resultados, apesar de positivos pelas circunstâncias, foram o mesmo: 1 a 1. E apesar de ter demonstrado talento nas poucas 11 vezes em que foi titular, não foi o bastante para seguir no Camp Nou. Após uma única temporada, contudo, ao menos deixou o clube como uma das cinco vendas mais caras.

Agora no , contudo, Malcom trouxe consigo na bagagem a sensação de dever cumprido em sua temporada no Barcelona, ciente de que gols, como os marcados sobre Real Madrid e ficaram na memória dos torcedores: “Gols importantes deixam você na memória do torcedor, eu sempre me esforcei para jogar bem e contribuir para minha equipe, é assim que você constrói uma carreira”, disse com exclusividade para a Goal .

Levou, também, o privilégio de ter atuado e treinado ao lado de Lionel Messi: “o Messi é, além de um excepcional, jogador uma ótima pessoa, ótimo companheiro e uma cara muito do bem. Tem uma relação de muito respeito por todo mundo, tivemos uma ótima convivência. E é um craque, merece o sucesso que tem”, revelou.

Além de ter buscado jogar o seu melhor, Malcom acima de tudo quis demonstrar a sua entrega – um ímpeto que carrega consigo desde os tempos em que atuava no Corinthians: “É deixar no campo todo suor e dedicação, a torcida respeita você, quando sabe que você se dedica, jogar bem, lógico que é importante, mas também conta sua dedicação, joguei no Corinthians e sei que o torcedor corintiano me respeita porquê quando entrei em campo deixei o máximo lá e quando vou ao Brasil percebo isso. Na rua encontro os torcedores e eles me falam, você honrou nossa camisa e aí até os torcedores das outras equipes sabem que você veste a camisa e faz o melhor que pode, isso é o que conta, mostra respeito pelo seu trabalho e pelo torcedor”.

“Eu procurei e me esforcei ao máximo, em clube como o Barcelona você tem que estar sempre preparado e toda a vez que fui chamado para jogar dei o máximo. O futebol é assim, você tem que aproveitar as chances, o Zenit fez um grande esforço para me contratar e fez uma proposta muito boa, tenho certeza que isso foi importante para que houvesse a negociação, fui muito feliz no Barcelona e tenho certeza que serie muito feliz aqui no Zenit”, garantiu.

Maior contratação já realizada pela equipe russa, o brasileiro chegou com grande expectativa, mas já em seu primeiro jogo foi vítima de injurias raciais por parte da torcida. Sobre isso, e os objetivos para o futuro, confira na segunda parte da entrevista com Malcom, que será publicada nesta quinta-feira (22).