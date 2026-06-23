Malagò: “Técnico? Pode ser até mesmo estrangeiro. Quanto ao diretor técnico, as hipóteses são Maldini e Baggio”

Em entrevista ao jornal *La Repubblica*, o novo presidente da FIGC, Giovanni Malagò, traçou um esboço da futura Seleção Nacional. Sobre o técnico: “Mancini? Ainda não falei com ele e nenhum clube se opôs. O próximo técnico precisa ter entusiasmo e abraçar a ideia imediatamente. O dinheiro será um fator importante, mas deve haver total disponibilidade. Não nos limitamos a analisar apenas perfis italianos”.





Já para o cargo de diretor técnico, a intenção é confiar a função a um ex-jogador: “Como diretor, gostaria de um ex-jogador; estou em contato com muitos: Maldini, Buffon, Del Piero e Baggio. Mas ainda não decidi nada”.