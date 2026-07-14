Makélélé recomenda a Florentino Pérez que contrate a joia da França

Com a aproximação da fase decisiva da Copa do Mundo, o ex-jogador francês Claude Makélélé fez declarações chamativas nas quais abordou os principais astros da geração atual, revelando um conselho que já havia dado ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, sobre a contratação de Michael O’Lisi, Além disso, indicou Kylian Mbappé como favorito ao prêmio de Bola de Ouro, considerando-o o jogador mais próximo da lenda brasileira Ronaldo Nazário.

O ex-jogador do Real Madrid e da seleção francesa admitiu, em declarações ao jornal espanhol “Marca”, que tentou convencer a diretoria do clube a contratar Michael Oulessi antes de ele brilhar com o Bayern de Munique e a seleção francesa.

Makelele disse: “Se Michael Oulissi fosse para o Real Madrid, eu ficaria muito feliz. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Florentino Pérez e disse a ele que, se o clube fosse gastar seu dinheiro com apenas um jogador, esse jogador deveria ser Oulissi”.

E acrescentou: “Oulissi nos trouxe de volta a alegria de assistir ao futebol e reavivou aquela sensação que vivemos na infância: talento, liberdade, qualidade e eficácia. Quando ele não está em campo, sua ausência é claramente sentida”.

E continuou: “Quando ele está no seu melhor, você sente que ele é capaz, assim como Lionel Messi, de fazer algo que ninguém espera a qualquer momento. Veja Dembélé, Mbappé e os jogadores do Barcelona: todos sabem que ele é capaz de mandar a bola para espaços que os outros não enxergam. Esse é o futebol moderno que adoramos, o futebol que faz a torcida sonhar. Até mesmo os comentaristas demonstram surpresa com suas habilidades. Ele é um jogador excepcional”.

Quando questionado sobre a comparação entre Jude Bellingham e Michael Oliisi, Makelele se recusou a entrar em qualquer comparação, dizendo: “Deixem os jogadores falarem com os pés. O que eles apresentam é excepcional, mas não gosto de comparações. Essa é a minha filosofia: não se comparam os grandes. Não se pode comparar Pelé com as gerações que vieram depois dele, e o mesmo vale para Maradona. Já Zinedine Zidane deixou uma marca que permanecerá imortal na história do futebol, independentemente das estrelas que surjam depois dele. Deixem que cada jogador trilhe seu próprio caminho e escreva sua própria história.”

Makelele também expressou seu desejo de que Kylian Mbappé conquiste a Bola de Ouro, dizendo: “Espero que Mbappé ganhe o prêmio. É verdade que ele não conquistou muitos títulos com o Real Madrid nesta temporada, mas o que ele está apresentando na Copa do Mundo é excepcional”.

E acrescentou: “O que Kylian vem apresentando ano após ano o aproxima cada vez mais de Ronaldo Nazário. Chamamos Ronaldo de ‘O Fenômeno’ por um motivo, e Mbappé é o fenômeno desta geração. E o mais empolgante é que ele ainda tem muito a oferecer. Por isso, estou convencido de que ele é o jogador que mais se aproxima de um novo Ronaldo”.

Makélélé também abordou o retorno do português José Mourinho ao comando do Real Madrid, afirmando sua total confiança na capacidade dele de conduzir o time ao sucesso durante seu segundo mandato.

Ele disse: “Mourinho é um técnico inteligente, culto e com grande capacidade de perceber os detalhes. Ele escolherá seus jogadores de acordo com o equilíbrio que eles trazem para a equipe. Ter um jogador capaz de atuar em três posições é uma grande vantagem, pois nunca se sabe o que a temporada pode trazer em termos de lesões ou imprevistos. A versatilidade é sempre um ponto forte”.

Ele também elogiou especialmente o zagueiro inglês Trent Alexander-Arnold, afirmando que ele possui as qualidades necessárias para ter sucesso sob o comando do técnico português.

Ele explicou: “Mourinho é como um pai, um líder e um grande técnico. O resto depende do próprio Trent. Se ele quiser jogar sempre, precisa ouvir o técnico. E quando se trata de eficácia, Mourinho não abre mão dos seus melhores jogadores, mesmo que eles sejam polêmicos às vezes”.

E concluiu: “Sempre disse que um jogador profissional de verdade deve ser capaz de atuar em três posições diferentes. Se ele domina sua posição principal, também pode jogar no meio-campo e na lateral. Para um jogador versátil, desempenhar três funções em campo não é nada difícil.”