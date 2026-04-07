O astro do Real Madrid, Kylian Mbappé, continuou seu brilho na Liga dos Campeões nesta temporada ao marcar um gol importante contra o Bayern de Munique.

Mbappé marcou contra Manuel Neuer, mas isso não foi suficiente para salvar o Real Madrid da derrota por 1 a 2 na partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio “Santiago Bernabéu”, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A equipe merengue precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, em Munique, na próxima semana, se quiser seguir na competição continental.

O craque francês marcou seu 14º gol na atual edição da Liga dos Campeões, ficando a apenas 3 gols do recorde de mais gols em uma única temporada, pertencente a Cristiano Ronaldo (17 gols).

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Com esse gol, o Real Madrid chegou a 30 gols na atual temporada da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2017-2018, quando marcou 33 gols.

O gol de Mbappé manteve a sequência do Real Madrid, já que a equipe merengue continuou marcando em casa na Liga dos Campeões pela 43ª vez consecutiva, segundo a rede francesa “Stats Foot”.

A última vez em que o Real Madrid não conseguiu marcar em casa foi contra o CSKA Moscou, da Rússia, em dezembro de 2018.