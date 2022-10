Lyon x Toulouse: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Após três derrotas seguidas na Ligue 1, Lyon entra em campo nesta sexta-feira (7) pressionado pela vitória; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pressionado, o Lyon recebe o Toulouse nesta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela 10ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de três derrotas consecutivas na Ligue 1, o Lyon, na sétima posição, com 13 pontos, está a oito do Lens, quarto colocado.

Enquanto Dembele e Tolisso são tratados como dúvidas, Jerome Boateng pode começar entre os titulares.

Do outro lado, o Toulouse, na 12ª posição, com 11 pontos, vem de vitória sobre o Montpellier por 4 a 2 na última rodada.

Moussa Diarra e Kevin Keben brigam pela vaga de Desler, expulso na última rodada.

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Lyon soma 38 vitórias, contra 24 do Toulouse, além de 20 empates. No último encontro, válido pela Ligue 1 2019/20, o Lyon venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável LYON: Lopes; Henrique, Boateng, Diomande, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Aouar; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Escalação do provável TOULOUSE: Dupe; Diarra, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Aboukhlal.

Desfalques

Lyon

Lukeba, Faivre, Malo Gusto e Pollersbeck, machucados, seguem fora.

Toulouse

Desler, suspenso, e Rafael Ratão e Rhys Healey, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 7 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parc Olympique Lyonnais – Lyon, FRA