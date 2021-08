Lyon não aceita empréstimo de Thiago Mendes e frustra planos do Flamengo

Franceses insistem em negociação em definitivo pelo volante brasileiro e faz Rubro-Negro dar um passo atrás, mesmo com 'ajuda' de Juninho

A passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pela França não rendeu sucesso nas tratativas do Flamengo por Thiago Mendes. A dupla tentou viabilizar a contratação por empréstimo com opção de compra, mas o Lyon manteve a postura de negociar apenas em definitivo.

O Flamengo chegou a oferecer 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pelo empréstimo de um ano, o que também não agradou ao presidente do clube francês. Nas tratativas, segundo apuração da Goal, o diretor Juninho Pernambucano tentou ajudar o Flamengo, pois via com bons olhos um empréstimo do volante, que não está nos planos do treinador Peter Bosz. Agora, a posição final dos europeus frustra o 'plano A' do Fla para o meio de campo.

Durante a negociação, Thiago Mendes chegou a pedir ao Lyon que fosse negociado com o Flamengo. Os franceses, no entanto, querem 10 milhões de euros (R$ 61,7 mi) para negociar o volante, algo que hoje está fora do orçamento do time rubro-negro. A família de Thiago, inclusive, aguardava no Brasil um desfecho positivo.

O Flamengo não desistiu do negócio, mas entende que ofereceu todas as condições que podia nesta negociação. Por enquanto, Thiago Mendes segue na França e deve ser reintegrado ao elenco principal do Lyon. Ao que tudo indica, o volante estará à disposição para ser relacionado para o duelo contra o Brest, pela rodada inaugural da Ligue 1 2021/22 no próximo sábado, dia 7.