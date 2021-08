Flamengo não descarta pagar por empréstimo de Thiago Mendes

Dirigentes, no entanto, entendem que esta deve ser uma das últimas opções e seguem confiantes no desfecho positivo

Na França, Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram nesta terça-feira (03), mais uma rodada de reuniões para tentar fechar a contratação de Thiago Mendes para o Flamengo. Apesar do otimismo da diretoria, a negociação pelo empréstimo do jogador ainda não teve um desfecho positivo.

Mesmo com a conversa "olho no olho", os dirigentes do Lyon continuam firmes nos valores definidos pelo volante de 29 anos. O Flamengo, junto com o próprio Thiago Mendes, que já pediu, mais de uma vez, para ser negociado, mantém a paciência e jogam com o "tempo".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de algumas sondagens, nenhum outro clube colocou proposta na mesa do Lyon pelo jogador e o Flamengo aparece como único candidato. Sem clima no clube por ter deixado claro o desejo de sair, é difícil que o Lyon consiga segurar Thiago Mendes.

Para tentar "ganhar" os franceses, o Flamengo já não descarta pagar pelo empréstimo, desde que os valores sejam abatidos em caso de uma eventual compra ao final do acordo. Esta seria uma opção dos rubro-negros para evitar a cláusula de obrigatoriedade de compra.

O Lyon investiu mais de 20 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões à época) para contratar Thiago Mendes em 2019. Na ocasião, o volante se destacou com a camisa do Lille e foi comprado pelo atual clube onde Juninho Pernambucano é dirigente. Por conta do alto investimento e a necessidade de levantar receita após a não classificação para a Champions, os franceses seguem fazendo jogo duro e querem o negócio em definitivo.