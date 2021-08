Ligue 1 2021/22: quando começa a nova temporada do Campeonato Francês?

A bola volta a rolar em agosto, com o Lille defendendo seu título de campeão

A Ligue 1 já tem data para voltar. Depois de uma temporada com um campeão inesperado, o Campeonato Francês vai retomar as atividades na primeira semana de agosto com os jogos da primeira rodada da temporada 2021/22.

Vai começar mais uma temporada do Campeonato Francês, casa de craques como Neymar, Marquinhos, Kylian Mbappé, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e outros. O Lille vai defender o título, enquanto o PSG tenta chegar aos mesmos 10 títulos do Saint-Étienne, que quer se manter como maior campeão francês .

Veja as datas e times da Ligue 1 2021/22:

Quando começa e quando termina a Ligue 1 2021/22?

A primeira rodada da Ligue 1 vai começar na sexta-feira, dia 6 de agosto, com o jogo entre Monaco e Nantes. Até o dia 8 os times seguem fazendo suas estreias na temporada do Campeonato Francês.

Ligue 1 2021/22: jogos da primeira rodada

Monaco x Nantes - sexta-feira, 6 de agosto, às 16h (de Brasília)

Lyon x Stade Brestois - sábado, 7 de agosto, às 12h (de Brasília)

Troyes x PSG - sábado, 7 de agosto, às 16h (de Brasília)

Rennes x Lens - domingo, 8 de agosto, às 8h (de Brasília)

Saint-Étienne x Lorient - domingo, 8 de agosto, às 10h (de Brasília)

Nice x Reims - domingo, 8 de agosto, às 10h (de Brasília)

Strasbourg x Angers - domingo, 8 de agosto, às 10h (de Brasília)

Bordeaux x Clermont - domingo, 8 de agosto, às 10h (de Brasília)

Metz x Lille - domingo, 8 de agosto, às 12h (de Brasília)

Montpellier x Olympique de Marselha - domingo, 8 de agosto, às 15h45 (de Brasília)

A previsão para o encerramento das 38 rodada da Ligue 1 é para o final de maio de 2022, por volta do dia 20.

Quais times vão jogar a Ligue 1 2021/22?

Angers

Bordeaux

Stade Brestois

Clermont

Lens

Lille

Lorient

Lyon

Olympique de Marselha

Metz

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice

PSG

Reims

Rennes

Saint-Étienne

Strasbourg

Troyes

Em relação à temporada de 2020/21, Nimes e Dijon foram rebaixados à Ligue 2, segunda divisão do Campeonato Francês, enquanto Troyes e Clermont conseguiram a promoção para disputar a elite nacional nesta edição.