Lyon x Monaco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo nesta sexta (19), pela 36ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Lyon e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sétimo colocado na tabela geral da Ligue 1, o Lyon ainda sonha com uma vaga em alguma competição europeia. Até aqui, a equipe tem 16 vitórias, oito empates e onze derrotas, e um total de 56 pontos conquistados.

Já o Monaco, que ocupa a quarta colocação, segue com mais chances de vaga, brigando de perto até mesmo por Liga dos Campeões. São 65 pontos para a equipe, que conquistou 19 vitórias, oito empates e teve oito derrotas nas 35 rodadas já disputadas.

Prováveis escalações

Lyon: Lopes; Diomande, Lovren, Lukeba; Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico; Cherki; Sarr, Lacazette.

Monaco: Nubel; Vanderson, Disasi, Matsima, Henrique; Fofana, Matazo; Minamino, Golovin, Jakobs; Boadu.

Desfalques

Lyon

Bradley Barcola e Jerome Boateng, lesionados, são as duas baixas do Lyon para o jogo.

Monaco

Malang Sarr e Mohamed Camara também estão lesionados e fora da partida pelo Monaco.

Quando é?