Luxemburgo se torna arma para o Palmeiras conquistar o Paulistão novamente

Enquanto o Corinthians leva ampla vantagem no retrospecto recente, treinador do Palmeiras tem a história e o passado no clube a seu favor

A primeira decisão do Campeonato Paulista acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília). De um lado, o tenta ser tetracampeão da competição, enquanto o não leva o título desde 2008. Mas para superar o retrospecto recente, o Alviverde tem em Vanderley Luxemburgo sua grande esperança para voltar a ser campeão estadual.

O trunfo do treinador de 68 anos não está exatamente no que acontece dentro de campo, mesmo com as mudanças na equipe, que estão dando certo, e com o belo aproveitamento dos jovens da base entre os titulares. A grande arma de Luxemburgo está em seu passado no Palmeiras.

Se o Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras nas últimas três finais do entre os clubes, a última vitória do Alviverde sobre seu arquirrival em uma decisão estadual foi justamente sob o comando de Luxa.

Em 1993, o treinador esteve à frente de uma das grandes equipes da história palmeirense - com craques Roberto Carlos, Edmundo e Evair - para golear seu rival na final e sair com o título paulista.

Mas além de vencer seu grande rival na final, a conquista de 1993 também foi histórica por outro motivo. Na época, o clube estava há 17 anos sem conquistar títulos, naquele que foi o maior jejum na história Alviverde, e coube a Vanderlei Luxemburgo colocar um fim na seca de troféus.

Hoje, o Palmeiras também enfrenta um jejum de 12 anos sem títulos estaduais. Então, ninguém melhor do que o próprio Luxa para tirar o clube de mais uma longa fila, e novamente diante do Corinthians.

Além disso, a última conquista estadual do Palmeiras, em 2008, também foi com Luxemburgo no banco de reservas. Com quatro títulos do Paulistão pelo clube (1993, 1994, 1996 e 2008), ele é o recordista da história da equipe no quesito, ao lado de Oswaldo Brandão.

Mais do que isso, desde 1976, só Vanderlei conquistou o pelo Palmeiras. Desde então, nenhum outro treinador foi capaz de levantar o troféu estadual pelo clube.

Portanto, se o Corinthians tem o retrospecto recente a seu favor, Luxemburgo leva ampla vantagem no passado. Mas o fato é que nada disso entra em campo, onde a partida deve ser tão equilibrado quanto a história do confronto. Luxa já avisou que seus jogadores não devem ter medo de enfrentar o Corinthians e, com ele no banco, isso realmente não deve acontecer.