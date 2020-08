Patrick de Paula leva Palmeiras à final e reforça moral dos jovens da base

Jovens ganham mais espaço no Palmeiras com Luxemburgo e mostram que podem ser decisivos na final do Paulistão, contra o Corinthians

Vanderlei Luxemburgo não retornou ao apenas com a responsabilidade de recolocar o Alviverde como maior força do , após a ascensão do a este posto - tirando justamente os paulistas desta posição. Ao veterano treinador, que também busca reviver sensações dignas de sua história no esporte, também foi dada a responsabilidade de utilizar mais os jovens revelados na base do clube – o que não vinha acontecendo dentro do Allianz Parque.

Em 2020, cinco nomes em especial foram utilizados: Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Wesley Ribeiro e Luan Silva.

Os dois primeiros têm sido os destaques do time no , desde o retorno do futebol em , e colocaram no banco de reservas nomes como Lucas Lima, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. Na semifinal do estadual, inclusive, foi de Patrick de Paula o gol que deu a vitória e a classificação ao Palmeiras.

Mas a presença de jovens na equipe não tem sido destaque apenas na fase eliminatória do estadual. Das 16 partidas do clube nesta temporada, em apenas quatro não houve um titular promovido da base e em todas pelo menos um jovem esteve em campo em algum momento.

Os que mais atuaram foram Menino e Patrick. O primeiro, com apenas 19 anos, esteve em campo em 11 partidas, começando oito delas como titular. O segundo, uma ano mais velho, vestiu a camisa do Palmeiras dez vezes na temporada, seis delas como titular.

Luxemburgo já havia elogiado bastante os dois garotos e, após a grande partida contra a , voltou a enaltecer a personalidade da dupla.

“Não tenho problema de colocar moleque de 16, 17 anos. Eles estão acostumados. Patrick veio de torneio de favela, com tiro para todo lado. Vai tremer com futebol? Essa molecada não está nem aí para nada”, declarou o treinador.

Depois da nova dupla sensação do Alviverde, Gabriel Veron, de apenas 17 anos, foi o mais utilizado, em sete jogos no total, três deles como titular. Wesley e Luan Silva também já tiveram a oportunidade de iniciar uma partida entre os 11 titulares.

Angulo, que estava emprestado ao , foi chamado de volta por Luxemburgo após a saída de Dudu e, conforme o próprio treinador explicou, só não atuou diante da Ponte Preta pelas circunstâncias que o jogo tomou.

Quando comparado com os anos anteriores, o aproveitamento de jogadores da base chama ainda mais atenção. Em 2019, apenas em uma partida um jovem da base foi titular: Vitão, contra a Ponte Preta, quando o então técnico Luiz Felipe Scolari poupou os principais atletas. Em 2018, apenas Artur e Papagaio tiveram uma oportunidade entre os titulares, uma vez cada.

Agora, os jovens do Palmeiras terão mais uma chance de mostrar seu valor na equipe, na final do Paulistão, contra o Corinthians. O Alviverde não ganha um estadual desde 2008, mesmo com todas as contratações milionárias feitas nos últimos anos, e tem a chance de sair da fila com os garotos dentro de campo.