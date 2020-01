Luxemburgo reinventa Willian como centroavante e já colhe frutos no Palmeiras

Bigode marcou três contra o Oeste na quarta-feira (29) e confirma nova tendência no Verdão de Luxa

O técnico Vanderlei Luxemburgo já começou a temporada 2020 com algumas mudanças em relação ao ano passado, mas parece ter sempre uma reservada a cada jogo. Depois de testar na , o treinador estabeleceu o atacante Willian como sua segunda (talvez primeira) opção de centroavante no .

Assista ao melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui para testar o DAZN grátis por um mês!

O Bigode, é claro, já foi escalado ali diversas vezes na carreira e em algumas oportunidades como atleta do Palmeiras; a diferença, porém, está na formatação do elenco. Diferentemente dos últimos treinadores, porém, Luxa abriu mão de Deyverson e Borja, dois nomes contratados para fazer a função desde 2017.

Mais times

Mais baixo e menos forte do que a dupla, hoje desfilando seu futebol por e , respectivamente, o jogador diversas vezes foi colocado em outra posição, mais aberto, em momentos decisivos das temporadas.

Atualmente, o atleta só tem Luiz Adriano como competidor para ser o goleador palmeirense. Pela versatilidade, pode até atuar até lado a lado com o ex-jogador do Spartak de Moscou em algumas ocasiões. Inicialmente, no entanto, essa ideia não parece fazer parte dos planos do comandante.

Desde a pré-temporada, Luxemburgo testou a equipe com Dudu de um lado e um meia do outro, com Raphael Veiga ganhando a oportunidade inicial. Depois de não conseguir agradar o treinador, o canhoto deu lugar a Gabriel Veron nos últimos duelos, com o jovem de 17 anos dando outra dinâmica à equipe.

Um fato, porém, é que tanto Veiga quanto Veron - ou até Gustavo Scarpa - têm características bem diferentes de Willian. Ou seja, dificilmente o Bigode brigará por vaga nos lados do campo, estabelecendo-se como um dos candidatos a goleador na temporada.

⚽️⚽️⚽️⚽️

Bora começar o dia revendo os 4 gols marcados na goleada de ontem?! Bora! 🤝#AvantiPalestra #PALxOES pic.twitter.com/FdwIdg4xR8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2020

Com quatro gols marcados até aqui, o próprio Willian parece ter sentido os efeitos da opção de Luxa. O hat-trick anotado contra o Oeste marcou a segunda vez que ele terminou uma partida com a marca. Antes, ele havia anotado quatro gols em um só duelo com a camisa do , em uma goleada por 5 a 1 contra o , em 2015.

De olho na , que começa em cerca de um mês, o Palmeiras, Luxemburgo e o próprio Willian esperam que esse novo posicionamento encante a torcida tanto quanto o futebol desempenhado neste início de temporada.