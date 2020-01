Willian Bigode entra em seleto grupo no Palmeiras e cresce como referência

Jogando mais centralizado no ataque, o camisa 29 fez três gols e já igualou a marca obtida no ano passado

O não tomou conhecimento do Oeste, nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada do : como já havia feito em sua estreia, goleou por 4 a 0.

Gustavo Scarpa, de pênalti, abriu a contagem, mas a noite foi toda de Willian Bigode. O atacante, que também tem aparecido como opção de centroavante, mostrou faro de gols, demonstrando velocidade para aproveitar os espaços que surgiam atrás dos zagueiros: balançou as redes três vezes.

Considerando apenas jogos oficiais, o atacante, que atuou com a faixa de capitão nesta quarta, soma quatro gols. Com apenas três jogos no , já igualou a sua marca goleadora de 2019, quando se recuperava de lesão e disputou um total de 28 duelos.

Além disso, Willian colocou-se em um grupo seleto dentro do Palmeiras: considerando o Século XXI, são 43 gols em partidas oficiais, números que o colocam no Top 3 de maiores artilheiros alviverdes.

Dudu (68) ocupa o topo desta lista, seguido por Vagner Love (54). Willian igualou os 41 de Valdívia, mas quando levamos em consideração jogos amistosos (como a , onde também deixou sua marca) o Bigode acumula 43.

Se demonstrar o faro de gols deste início de 2020, não vai demorar para ultrapassar Love (hoje no ) nesta lista.