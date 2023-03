Luxemburgo x Portugal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Luxemburgo e Portugal se enfrentam na tarde deste domingo (26), a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após empatar no primeiro jogo com a Eslováquia, Luxemburgo conta com o apoio de sua torcida para tentar surpreender o forte rival. A equipe mandante não possui desfalques para o duelo.

Do outro lado, Portugal iniciou a "era Roberto Martínez" com uma goleada sobre Liechtenstein, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. O gajo, inclusive, deve iniciar mais uma vez entre os titulares.

Prováveis escalações

Luxemburgo: Anthony Moris; Bohnert, Chanot, Lars Gerson e Mica Pinto; Sinani, Leandro Barreiro, Christopher Pereira, Olesen e Yvandro Sanches; Gerson Rodrigues.

Portugal: Rui Patrício; Danilo Pereira, Rúben Dias e Gonçalo Inácio; João Cancelo, Bernardo Silva, João Palhinha, Bruno Fernandes e Raphaël Guerreiro; Cristiano Ronaldo e João Félix.

Desfalques

Luxemburgo

Sem desfalques confirmados.

Portugal

Diogo Costa e Pepe estão lesionados.

Quando é?