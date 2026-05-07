"Luuk de Jong volta a Eindhoven"

Luuk de Jong deixará o FC Porto ao final desta temporada. O atacante de 35 anos enfrenta uma situação pessoal delicada e, por isso, retornará à sua residência em Eindhoven, segundo informa o site português especializado em transferências Zerozero. Seu contrato, que está chegando ao fim em Portugal, não será renovado.

De Jong surpreendeu no verão passado com sua transferência para o Porto, onde foi contratado como reforço experiente para competir com Samu Aghehowa. Além disso, ambas as partes tinham a possibilidade de prolongar a parceria por mais uma temporada, mas isso não vai acontecer.

Segundo o veículo de notícias português, uma doença grave de um familiar na Holanda desempenhou um papel decisivo na decisão do ex-jogador da seleção holandesa. De Jong sente que este é o momento certo para estar mais perto de sua família e oferecer apoio neste período difícil.

Além disso, o experiente jogador vem passando por uma recuperação difícil de uma grave lesão no joelho há meses. Em dezembro, De Jong passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, depois de já ter ficado fora de ação por um longo período no início da temporada.

Os problemas físicos ofuscaram em grande parte a sua passagem pelo Porto. Francesco Farioli via em De Jong um atacante experiente ideal, que poderia alternar regularmente com Samu, mas, devido às lesões, esse plano quase não saiu do papel.

A aventura de De Jong em Portugal começou promissora. O atacante impressionou nos primeiros meses da temporada e marcou, entre outros, um gol importante na visita ao Sporting CP. Após uma vitória convincente sobre o Casa Pia, Farioli chegou a falar de uma “aula magistral” do holandês.

Pouco tempo depois, o azar voltou a bater durante um jogo-treino contra o Lourosa. De Jong sofreu uma grave lesão no joelho no final de agosto e ficou três meses afastado dos gramados. No entanto, logo após seu retorno, em novembro, a situação piorou ainda mais para o atacante, que rompeu o ligamento cruzado. Com isso, sua temporada chegou ao fim imediatamente.