Lukaku faz a Inter de Milão sonhar e pode igualar recordes de Adriano e Ronaldo

Atacante belga teve um 'recomeço' na equipe italiana e tem feito uma temporada de estreia com números muito bons

Depois de vários anos como um "coadjuvante de luxo", a começa a recuperar cada dia mais de seu prestígio. Dentre tantos nomes que podem ser destacados por esse bom momento, o de Romelu Lukaku não pode passar batido. O atacante belga tem sido a principal arma de gols da equipe de Antonio Conte e ainda nessa temporada pode bater os recordes de nomes como Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno.

Contratado pela junto ao em 08 de agosto de 2019, Lukaku se tornou o jogador mais caro da história do clube italiano. O time de Milão pagou cerca de 73 milhões de libras (cerca de R$ 350 milhões à época) ao gigante inglês.

O belga chegou com certa desconfiança, já que nos Red Devils não conseguiu o mesmo protagonismo que teve na época do , quando ganhou destaque na Premier League. Muito criticado no United, Romelu desembarcou em Milão com a intenção de recomeçar sua carreira longe dos gramados ingleses e fechou com o clube treinado por Antonio Conte. O técnico já tinha expressado o desejo de treinar o atacante quando estava à frente do .

Com pelo menos mais um jogo restando na temporada, Lukaku realmente renasceu sob Conte. Na atual campanha, em todas as competições, o belga participou de 49 jogos, marcou 31 gols e deu cinco assistências para gol. Um número bastante expressivo já que se fizer apenas mais um gol ele iguala a marca de Adriano Imperador, que marcou 32 tentos em sua melhor temporada pela Inter.

Porém, se ele encontrar a rede mais três vezes nesse restante de temporada, Lukaku igualará simplesmente a marca de Ronaldo Fenômeno, que em sua temporada de estreia na marcou 34 gols e registrou a marca de mais gols marcados por um jogador em sua primeira campanha com a Inter.

Aos 27 anos, Lukaku ainda não conta com nenhum título importante na carreira. A Inter de Milão está na semifinal da Liga Europa e enfrenta o Shakhtar Donetsk, portanto, há no mínimo um e no máximo dois jogos para que o atacante belga - fã de Adriano - não apenas igualar ou ultrapassar números, mas para continuar a provar que é um dos atacantes mais perigosos da Europa.