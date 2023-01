Quando Luis Suárez estreia pelo Grêmio?

O atacante deve fazer seu primeiro jogo pelo Tricolor na Recopa Gaúcha

Luis Suárez certamente é o nome dessa janela de transferências do futebol brasileiro. O uruguaio, anunciado pelo Grêmio como reforço para a temporada 2023, já foi apresentado pelo clube, no melhor estilo europeu, e agora a expectativa que fica é para sua estreia.

Vivendo um grande momento com a contratação de Luis Suárez, a torcida do Grêmio está vivendo nas nuvens desde que as coisas entre o clube e o jogador começaram a esquentar. Agora, com contrato assinado, anúncio e apresentações feitos, a expectativa é para saber quando o uruguaio vai, finalmente, vestir a camisa tricolor de forma oficial pela primeira vez.

E, neste caso, a notícia parece ser animadora. Apesar de ainda não ter definido uma data exata para a estreia de Suárez, o Grêmio está otimista de que isso pode acontecer logo, principalmente considerando o preparo do jogador, que vinha treinando por conta própria.

Ele mesmo já deixou claro que o trabalho está sendo feito no dia a dia, e que não precisam considerar um tempo a mais para que ele se adapte ao novo clube. "A melhor preparação, tanto física quanto médica, é no dia a dia, falando com os médicos e jogadores. Hoje me sinto muito bem. Não necessito uma adaptação ao futebol brasileiro, nunca acreditei em adaptações a diferentes no futebol de diversos países", disse.

Assim, são boas as chances de que Suárez já esteja disponível para o primeiro jogo do Grêmio na temporada, no dia 17 de janeiro, contra o São Luiz, pela Recopa Gaúcha. Mais um ponto a favor para este jogo é que será realizado na Arena do Grêmio, de forma que a torcida poderá acompanhar de perto o início do uruguaio, enquanto a estreia no Campeonato Gaúcho, em 22 de janeiro, será como visitante, na casa do Caxias.

A data exata da estreia de Suárez deve ser definida e divulgada pelo Grêmio nos próximos dias, que marcaram o final da pré-temporada da equipe gaúcha para a temporada 2023.