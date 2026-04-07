Luis Díaz: Saímos do jogo contra o Real Madrid com um sentimento misto de alegria e tristeza

O colombiano Luis Díaz, ala do Bayern de Munique, destacou a necessidade de sua equipe manter total concentração na partida de volta contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

Luis Díaz disse em entrevista ao canal “Movistar”: “Foi um jogo difícil. O Real Madrid é um time forte, especialmente em casa. Traçamos um bom plano de jogo e o executamos de forma excelente, principalmente no primeiro tempo”.

E acrescentou: “Houve muitas oportunidades de gol para ambas as equipes, e se tivéssemos aproveitado uma delas, teríamos voltado para casa mais tranquilos em relação à nossa classificação. Temos que estar totalmente concentrados e preparados para o que vai acontecer na próxima semana”.

E continuou: “Este é o resultado que esperávamos, mas partimos com um sentimento misto de alegria e tristeza, pois poderíamos ter marcado pelo menos mais um gol. Tivemos oportunidades para decidir o jogo a nosso favor. Agora precisamos analisar nossos erros e corrigi-los”.

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