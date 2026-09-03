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Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

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Luis Díaz revela seu favorito ao prêmio da Bola de Ouro

Bola de Ouro
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
L. Diaz
H. Kane
Alemanha
Colômbia
England

"A verdade é que ele é capaz de fazer tudo"

O colombiano Luis Díaz, astro do Bayern de Munique, revelou seu primeiro favorito a vencer a Bola de Ouro de 2026. 

Após uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, na qual marcou 26 gols e deu 19 assistências em 51 partidas em todas as competições, Luis Díaz falou sobre a Bola de Ouro de 2026 em uma entrevista à rede "ESPN".

 O jogador colombiano, de 29 anos, que é amplamente apontado como um dos candidatos após sua excelente temporada, foi questionado sobre as chances de Harry Kane vencer esse cobiçado prêmio.

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E disse: "Ele é o melhor do mundo, sem dúvida. Provou isso ao longo de toda a última temporada, e continua demonstrando há bastante tempo".

 E prosseguiu: "A verdade é que ele é capaz de fazer tudo, como mencionei anteriormente. Sou muito admirador dele porque não comete nenhum erro. Ele motiva os companheiros a jogar, corre, defende, marca gols e até consegue marcar de longas distâncias".

E completou: "A mentalidade dele é incrível. Portanto, para mim, ele é um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro. Espero que ele a conquiste e que todos nós comemoremos por ele".

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