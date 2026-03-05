Londrina x Operário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paranaense 2026

O Londrina recebe o Operário neste sábado (7), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola no gramado do Estádio do Café, em Londrina, com transmissão ao vivo do Canal GOAT e RIC Record (clique aqui e confira a programação completa).
O jogo de ida da final, jogado no Germano Krüger, terminou em 0 a 0.
O time da casa finalizou a fase de pontos corridos na primeira colocação com 14 pontos conquistados e retrospecto de quatro vitórias e dois empate em seis partidas. Nas quartas de final, o Tubarão foi aos pênaltis com o São Joseense, empatando em 2 a 2 no placar agregado, mas venceu por 3 a 0 nas cobranças. Já na semifinal, a equipe ganhou do Athletico por 3 a 2 no agregado, arrancando uma vitória por 1 a 0 no jogo da volta na Arena da Baixada.
Do outro lado, o Operário terminou a fase inicial na quarta colocação do Grupo B, com cinco pontos somados ao longo das seis partidas, acumulando uma vitória, dois empates e três derrotas. Nas quartas, o Fantasma ganhou do Azuriz por 4 a 0 no agregado. Já na semifinal, o Operário empatou com o Coritiba na ida e na volta por 2 a 2, e o finalista só foi decidido nos pênaltis, nos quais os alvinegros levaram a melhor por 6 a 5.
O retrospecto nos 10 últimos confrontos entre Londrina e Operário conta com favoritismo do Tubarão, que ganhou cinco confrontos, enquanto o Fantasma levou a melhor em dois — além de três empates.
Prováveis escalações
Londrina: Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Paulinho Moccelin, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Allan Aal.
Operário: Vagner; Doka, Cuenú, Jhan Pool e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Hildeberto, Léo Gaúcho e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes.
Desfalques
Londrina
Lesionados: Vitinho e Caio.
Operário
Nenhum desfalque confirmado.
Quando é?
- Data: sábado, 7 de março de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio do Café, Londrina - PR