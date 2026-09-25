Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

Kylian Mbappé fez soar todos os alarmes na França, e o eco chega até o Real Madrid. Depois da saída de Ibrahima Konaté da concentração dos Bleus por lesão, o atacante francês também sentiu dores no joelho durante o confronto contra a Turquia.

A lesão ocorreu antes de a partida completar uma hora inteira, mais precisamente no momento em que Mbappé marcou o gol da vitória, com o qual também inaugurou a era do técnico Zinédine Zidane à frente da seleção francesa, aos 54 minutos do jogo da primeira rodada da Liga das Nações da Europa.

Mbappé recebeu a bola na entrada da área pelo lado esquerdo, preparou a perna para o chute e, no momento da comemoração, sentiu que algo não estava bem.

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A dor estava especificamente na perna esquerda, que é a perna de apoio no momento do chute. Aliás, Mbappé, ao tocar na bola, deu um pequeno salto como reação automática e, quando partiu para comemorar, parou imediatamente.

Os médicos da seleção francesa correram para entrar em campo e realizar um exame inicial. Kylian tentou continuar jogando, mas assim que voltou ao gramado e tentou correr pela primeira vez, caiu novamente pedindo a substituição.

Os gestos de dor, mesmo ao cobrir o rosto, refletiram uma preocupação evidente, antes de Désiré Doué entrar em seu lugar.

O joelho esquerdo novamente

Vale lembrar que Mbappé foi obrigado, na temporada passada, a parar por causa de problemas no mesmo joelho esquerdo. Isso aconteceu duas vezes, depois de se constatar que o primeiro exame não havia sido feito no joelho lesionado por parte da equipe médica, segundo o jornal "Marca" espanhol.



