Liverpool x Wolverhampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela 7ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar, o Liverpool recebe o Wolverhampton na tarde desta terça-feira (1), no Anfield, às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da Premier League, em jogo adiado devido à morte da rainha Elizabeth II. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Acompanhe também os lances e estatísticas do jogo na GOAL em tempo real.

Os Reds vão atrás da primeira vitória em Anfield após a grande derrota para o Real Madrid pela Champions League. Na Premier League, o Liverpool está no sétimo lugar, com 29 pontos. Os Reds sabem que não podem mais tropeçar se ainda quiserem buscar uma vaga em competições europeias. A má notícia é que o departamento médico do clube continua cheio.

O Wolverhampton, por sua vez, vem de empate na rodada passada e tenta ganhar fôlego na sua luta contra o rebaixamento. Os Lobos estão em 15º lugar, com 24 pontos. Chiquinho e Kalajdzic seguem se recuperando de lesão.

Prováveis escalações

Escalação provável do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago Alcântara; Diogo Jota, Núñez e Luiz Díaz.

Escalação provável do Wolverhampton: José Sá; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; João Moutinho, Rúben Neves, Matheus Nunes; Neto, Hwang e Podence.

Desfalques

Liverpool

Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Jordan Henderson e Calvin Ramsa continuam se recuperando de lesões.

Wolverhampton

Kalajdzic e Chiquinho estão no departamento médico.

