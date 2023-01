Liverpool x Wolverhampton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Wolverhampton neste sábado (7), às 17h (de Brasília), no Anfield, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota na última rodada da Premier League, o Liverpol é o sexto colocado no inglês e quer aproveita a Copa para reencontrar as vitórias. No entanto, o time de Jurgen Klipp tem uma série de desfalques por lesão. Mas nem tudo é má notícia: Gakpo está dosponível.

Do outro lado, o Wolverhampton empatou no campeonato nacional e está na penúltima posição da Premier. Assim como o adversários, os Wolves terão baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Keita, Bajcetic, Henderson; Salah, Nunez, Gakpo.

Escalação do provável Wolverhampton: Sarkic; Semedo, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Hodge, Neves, Nunes; Traore, Jimenez, Cunha.

Desfalques

Liverpool

Virgil van Dijk, Arthur, Luis Diaz e Diogo Jota, embora James Milner e Roberto Firmino estão no departamento médico.

Wolverhampton

Boubacar Traoré, Chiquinho, Pedro Neto e Sasa Kalajdzic estão no departamento médico.

Quando é?