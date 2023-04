Liverpool x Nottingham Forest ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 32ª rodada do inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tentando entrar no G-6, o Liverpool recebe o Nottingham Forest na manhã deste sábado, às 11h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela 32ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN, na TV paga, e do serviço de streaming Star+.

Apesar de ter goleado no jogo passado, o Liverpool pemaneceu na oitava posição do campeonato, com 47 pontos. Os Reds sabem que não podem mais tropeçar se quiserem ao menos alcançar o G-6. Ramsay, Bajcetic, Keita e Firmino estão no departamento médico.

Do outro lado, o Nottingham Forest vem de derrota e acabou entrando na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 27 pontos. Biancone, Wood, Boly, Kouyaté e Richard são ausências confirmadas.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson, Arnold, Konaté, Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Salah, Jota e Gakpo.

Nottingham Forest: Navas, Felipe, Niakhaté, McKenna, Danilo, Freuler, Lodi, Williams, Gibbs-White, Aqoniyi e Johnson.

Desfalques

Liverpool

Ramsay, Bajcetic, Keita e Firmino estão no departamento médico.

Nottingham Forest

Biancone, Wood, Boly, Kouyaté e Richard estão no departamento médico.

Quando é?