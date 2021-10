Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (3), pela sétima rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (3), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, pela sétima rodada do torneio nacional. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, na TV fechada, e no Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Manchester City DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Liverpool - Anfield, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o clássico inglês deste domingo (3). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a goleada aplicada sobre o Porto por 5 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Liverpool volta a campo para encarar o Manchester City, valendo a liderança da Premier League. Atualmente, as equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.

Para o clássico, o técnico Klopp confirmou que terá como desfalques Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott e Thiago Alcantara.

Assim, Milner deve seguir na lateral-direita, enquanto Diogo Jota e Firmino brigam por uma vaga no ataque.

Já o Manchester City, derrotado pelo PSG na UCL, não terá Ilkay Gundogan enquanto Oleksandr Zinchenko é tratado como dúvida.

Por outro lado, Phil Foden e Gabriel Jesus podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Mane.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, Foden; Jesus, De Bruyne, Grealish.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 3 x 3 Liverpool Premier League 25 de setembro de 2021 Porto 1 x 5 Liverpool Champions League 28 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Watford x Liverpool Premier League 16 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília) Atlético de Madrid x Liverpool Champions League 19 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 1 Manchester City Premier League 25 de setembro de 2021 PSG 2 x 0 Manchester City Champions League 28 de setembro de 2021

Próximas partidas