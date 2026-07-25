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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Liverpool e Manchester United disputam a contratação da estrela de Marrocos

Mercado da bola
Newcastle x Liverpool
Newcastle
Liverpool
Premier League
Hull x Manchester United
Hull
Manchester United
Roma x Cannes
Roma
Cannes
Amistosos de clubes
N. El Aynaoui
Gornik Zabrze x Fenerbahçe
Gornik Zabrze
Fenerbahçe
Champions League Qualification
Genclerbirligi x Fenerbahçe
Genclerbirligi
Campeonato Turco
England
Itália
França
Marrocos
Polônia
Turquia

O mercato da Premier League fica cada vez mais quente

Uma das estrelas da seleção de Marrocos entrou no radar de vários clubes europeus, depois das excelentes exibições que fez no Mundial de 2026, com Manchester United e Liverpool, além do turco Fenerbahçe, a demonstrarem interesse em contratar o jogador durante a atual janela de transferências de verão, segundo um relatório da imprensa italiana.

O site"Football Italia" revelou que o médio da Roma, Neil El Aynaoui, atraiu o interesse de vários clubes nos últimos dias, depois de a atenção estar inicialmente centrada no seu companheiro de equipa Manu Koné, na sequência das suas notáveis exibições com a seleção francesa.

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O relatório acrescentou que Manchester United, Liverpool e Fenerbahçe estabeleceram contactos para se informarem sobre a possibilidade de contratar o jogador de 25 anos, que nasceu e cresceu em França, mas que representa internacionalmente a seleção marroquina, tendo disputado 22 partidas com a sua camisola.

El Aynaoui juntou-se à Roma no verão passado, proveniente do Lens, por 23,5 milhões de euros, além de variáveis e de uma percentagem sobre qualquer venda futura destinada ao clube francês, enquanto as estimativas indicam que o clube italiano não aceitará vendê-lo por menos de 35 a 40 milhões de euros.

El Aynaoui contribuiu para o forte percurso de Marrocos no Mundial, que terminou frente à França (2-0) nos quartos de final.

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