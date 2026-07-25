Uma das estrelas da seleção de Marrocos entrou no radar de vários clubes europeus, depois das excelentes exibições que fez no Mundial de 2026, com Manchester United e Liverpool, além do turco Fenerbahçe, a demonstrarem interesse em contratar o jogador durante a atual janela de transferências de verão, segundo um relatório da imprensa italiana.
O site"Football Italia" revelou que o médio da Roma, Neil El Aynaoui, atraiu o interesse de vários clubes nos últimos dias, depois de a atenção estar inicialmente centrada no seu companheiro de equipa Manu Koné, na sequência das suas notáveis exibições com a seleção francesa.
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O relatório acrescentou que Manchester United, Liverpool e Fenerbahçe estabeleceram contactos para se informarem sobre a possibilidade de contratar o jogador de 25 anos, que nasceu e cresceu em França, mas que representa internacionalmente a seleção marroquina, tendo disputado 22 partidas com a sua camisola.
El Aynaoui juntou-se à Roma no verão passado, proveniente do Lens, por 23,5 milhões de euros, além de variáveis e de uma percentagem sobre qualquer venda futura destinada ao clube francês, enquanto as estimativas indicam que o clube italiano não aceitará vendê-lo por menos de 35 a 40 milhões de euros.
El Aynaoui contribuiu para o forte percurso de Marrocos no Mundial, que terminou frente à França (2-0) nos quartos de final.