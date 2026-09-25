Liverpool define substituto de Van Dijk

O Liverpool começou a se movimentar cedo para assegurar o futuro de sua defesa, colocando o zagueiro do Tottenham Micky van de Ven no topo da lista de candidatos para suceder o holandês Virgil van Dijk, com o capitão dos Reds se aproximando do último ano de seu contrato.

De acordo com a rede "CaughtOffside", o Liverpool planeja apresentar uma proposta ambiciosa para contratar o defensor de 25 anos, diante do desejo do clube de planejar a próxima etapa e preparar um substituto de longo prazo para Van Dijk.

Van de Ven conta com a admiração dos dirigentes do Liverpool há algum tempo, especialmente por possuir muitas das características que o clube procura na zaga; pois joga com o pé esquerdo, tem grande velocidade e uma estrutura física forte, além de sua experiência na Premier League e de ter recebido a braçadeira de capitão do Tottenham.

Mick Brown, ex-chefe de observação de talentos do Manchester United, disse ao site "Football Insider" que Van de Ven esteve no radar de interesse do Liverpool por um longo período, considerando que ele preenche muitos dos critérios exigidos para suceder Van Dijk.

Brown acrescentou que o talento do zagueiro holandês é evidente, apesar da existência de alguns pontos de interrogação por conta de suas dificuldades com o Tottenham no período recente, apontando que a continuidade da queda de resultados da equipe pode tornar a transferência para o Liverpool uma opção atraente para o jogador.









E o negócio não parece fácil, depois que o Tottenham reforçou sua posição contratual com o defensor holandês, já que Van de Ven assinou um novo contrato de cinco anos em agosto passado, antes de ser escolhido como capitão da equipe durante a temporada 2026-2027, em confirmação de sua condição de um dos pilares fundamentais do projeto do clube.

O interesse do Liverpool surge num momento em que o contrato de Van Dijk com a equipe termina em junho de 2027, o que leva a diretoria do clube a estudar as opções disponíveis com antecedência para evitar entrar em uma fase de transição repentina na defesa.

Ao longo da temporada passada, Van de Ven disputou 45 partidas em diferentes competições, sendo 34 delas na Premier League, elevando o total de suas participações com o Tottenham para 96 jogos antes do início da atual temporada.