Liverpool confirma lesão de Van Dijk; por quanto tempo o zagueiro será desfalque?

Holandês machucou o ligamento cruzado anterior do joelho direito em clássico com o Everton

Virgil Van Dijk será desfalque confirmado para o nos próximos meses. O clube inglês confirmou neste domingo que o zagueiro holandês tem uma lesão no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e precisará passar por uma cirurgia.

Os Reds não anunciaram o tempo total que o defensor deve ficar ausente das escalações de Jurgen Klopp, mas em outros casos de lesões deste tipo o tempo de recuperação pode levar até oito meses.

Pickford tackle / challenge on Virgil Van Dijk pic.twitter.com/gkCyny16lH — PDB (@EUGoalz) October 17, 2020

O lance que tirou Van Dijk de combate aconteceu logo aos cinco minutos do primeiro tempo do clássico contra o Everton pela Premier League. O holandês tentou completar cruzamento de Fabinho e foi travado pelo goleiro Jordan Pickford com bastante violência. A jogada já havia sido parada por impedimento, mas o holandês sentiu a pancada e saiu com fortes dores no joelho direito.

Após a partida, Jurgen Klopp foi questionado sobre a gravidade da contusão do holandês e já indicava a seriedade. “Não sei. Não é bom. Virgil jogou não sei quantos jogos seguidos. Ele constuma jogar com dor e em quase qualquer condição. Mas não conseguiu continuar. Isso não é bom", disse. O técnico reclamou bastante da arbitragem e do VAR.

Joe Gomez entrou no lugar do holandês no empate por 3 a 3 com o e deve formar a zaga com Joel Matip nas próximas partidas do Liverpool. Klopp ainda conta com os jovens Billy Koumetio, Rhys Williams, Sepp van den Berg e Nathaniel Phillips, além do volante Fabinho, que já atuou improvisado entre os zagueiros.