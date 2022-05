Liverpool chega à final perfeito como visitante e com artilharia histórica na temporada

O Liverpool eliminou o Villarreal nesta terça-feira (3) pelas semifinais da UEFA Champions League, se classificando para sua terceira final da competição nas últimas cinco temporadas.

Com a vitória contra o Villarreal no Estádio de la Cerámica, os Reds chegam para a final com uma campanha perfeita como visitante na competição, com seis vitórias nos seis duelos disputados fora de seus domínios.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A única derrota do Liverpool nesta edição aconteceu em Anfield, no duelo de volta das oitavas de final, contra a Inter de Milão. Os Reds venceram em Milão por 2 a 0, e tropeçaram em casa, por 1 a 0, se classificando na soma dos dois placares.

A equipe comandada por Jurgen Klopp alcançou o recorde de gols marcados em uma única temporada na história do clube. Foram 139 gols marcados em 57 jogos, uma média de 2,44 gols marcados por jogo. Esse número não havia sido alcançado em nenhuma das outras temporadas nos 129 anos de história do Liverpool.

Outro recorde alcançado pelos Reds nessa temporada, foi o de primeiro clube inglês a chegar à final da Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga na mesma temporada. O clube conquistou a Copa da Liga Inglesa em fevereiro deste ano, contra o Chelsea. Já na Copa da Inglaterra, o Liverpool fará novamente uma final contra os Blues, no próximo dia 14, em Wembley.

Os Reds aguardam o vencedor da outra semifinal, entre Manchester City e Real Madrid. O confronto de volta acontece nesta quarta-feira (4). Na ida, os ingleses levaram a melhor por 4 a 3, e tentam segurar a vantagem no Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

O Liverpool ainda disputa o título da Premier League com o Manchester City. Faltando quatro rodadas para cada equipe, os Citizens lideram com 83 pontos, enquanto os Reds ocupam a segunda posição, com 82 pontos conquistados.