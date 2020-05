Liverpool ainda não é campeão, mas quer festa do título - quando for possível

Presidente do Liverpool que celebrar título que não vem há 30 anos; faltam apenas duas vitórias para os Reds conquistarem a Premier League

A espera pelo tão sonhado título da Premier League está sendo maior do que os torcedores do esperavam durante esta temporada. Com a paralisação pela pandemia de Covid-19, o time segue necessitando de apenas duas vitórias para voltar a vencer o principal campeonato da .

A festa com a torcida nas ruas da cidade já poderia ter acontecido ainda em março, quando o torneio foi suspenso. Mas agora, sabe-se lá quando que uma aglorameção para celebrar o título poderá acontecer. Mesmo assim, o presidente do clube, Tom Werner, quer celebrar com os torcedores, assim que isso for possível, claro.

"Há um buraco na vida de tantas pessoas", disse Werner à Associated Press. “O futebol é fundamental para seus sonhos e esperanças. E certamente, no que diz respeito ao Liverpool, estavamos jogando um futebol magnífico e estamos apenas a alguns jogos da conquista do título. Mas eu coloco isso em perspectiva".

"É uma situação terrível em que estamos todos. Algum dia, espero, haverá uma vacina e podemos voltar à alegria de estar em um estádio e assistir a um jogo de grandes jogadores de futebol. Esperamos que, em algum momento, as pessoas possam se sentar ao lado da outra e aproveitar a experiência de um evento esportivo. Mas isso parece muito distante no momento", completou.

Na festa para a comemoração do título da Liga dos Campeões, mais de 750 mil torcedores estiveram nas ruas de Liverpool para celebrar a histórica conquista. Werner quer que esta cena se repita no futuro, quando for celebrar nas ruas, embora os próprios torcedores do clube divergem sobre a possível volta do campeonato.

"Eu pensei que nunca poderia imaginar experimentar algo assim. Então alguém disse: 'Bem, se vencermos a Premier League, esse desfile será menor.' Estou ansioso para uma festa em algum momento em que todos possamos nos reunir, porque sei o quão importante isso significa para todos os nossos apoiadores".

Na semana que marcou a volta dos clubes ingleses aos treinos, após os testes realizados com funcionários e jogadores dos 20 clubes da Premier League, seis pessoas foram diagnosticadas com Covid-19.