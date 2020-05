Premier League confirma seis resultados positivos para coronavírus

Seis clubes da Liga da Inglaterra realizaram testes para a Covid-19 em jogadores e funcionários; seis pessoas obtiveram resultado positivo

Na expectativa de retornar assim que possível, a Premier League realizou 748 testes para o novo coronavírus em jogadores e funcionários dos clubes ao longo de domingo (17) e segunda-feira (18). Deste montante, um total de seis resultados foram positivos, conforme divulgado em comunicado emitido pela liga. Ao todo, apenas seis clubes realizaram os testes.

"A Premier League pode hoje confirmar que, no domingo, 17 de maio e segunda-feira, 18 de maio, 748 jogadores e funcionários dos clubes foram testados para a Covid-19", diz o comunicado. "Destes, seis foram positivos em três clubes”.

Os teste fazem parte de um esforço para que as equipes possam retomar suas atividades em grupo em um futuro próximo. A ideia é que todos os jogadores e funcionários sejam testados antes de que qualquer decisão seja tomada.

Agora, as pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 terão de passar por uma quarentena de sete dias para novos testes. A liga não divulgou os nomes dos indivíduos positivos.

“Jogadores ou funcionários de clubes positivos agora se auto isolam por um período de sete dias. A Premier League está fornecendo essas informações agregadas para fins de integridade e supervisão da competição”.

"Nenhum detalhe específico sobre clubes ou indivíduos será fornecido pela Premier League devido a requisitos legais e operacionais", informou o comunicado.

Nesta segunda-feira (18), a Premier League anunciou que as equipes poderiam voltar a treinar em “pequenos grupos" a partir de hoje, após o plano ser aprovado em uma reunião com os acionistas das equipes.

Assim como a maioria das grandes ligas da Europa, a liga nacional da está suspensa desde março por conta do surto da pandemia e está de olho no retorno da Bundesliga para tomar novas decisões. A intenção das entidades organizadoras é de que a competição possa ser retomada no mês de junho.