Liverpool 2 x 0 Rangers: golaço de Alexander-Arnold e chances perdidas em Anfield

Em meio a um início de temporada turbulento, time de Klopp respira na Champions League

Em meio a uma campanha bastante irregular na atual temporada, o Liverpool conseguiu uma vitória importante na terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Jogando em sua casa, a equipe comandada por Jurgen Klopp foi amplamente superior ao Rangers, da Escócia, e a vitória por 2 a 0 deixa os Reds um pouco mais confortáveis na segunda posição de sua chave.

A vitória dos ingleses começou a ser construída nos minutos iniciais, em um belo gol de falta marcado pelo lateral-direito Trent-Alexander Arnold – em lance que deve aumentar o apelo pela sua convocação à seleção inglesa, onde tem sido ausência apesar do destaque regular que teve nos últimos anos.

O Liverpool seguiu superior, mas não conseguia refletir em gols o tamanho do seu volume de jogo. O segundo tento veio apenas no segundo tempo, através de Mohamed Salah em cobrança de pênalti. Já com a superioridade no placar e sem passar por sustos maiores, Klopp efetuou mudanças no time mas o resultado permaneceu até o final.

Com o Napoli (que inclusive goleou o Liverpool no encontro realizado na Itália) fazendo incríveis 6 a 1 sobre o Ajax, dentro de Amsterdã, e liderando a chave com nove pontos, o triunfo vermelho em Anfield foi importante para aumentar a vantagem em relação ao terceiro colocado – justamente a equipe holandesa. O time de Klopp soma seis pontos, três a mais em relação ao Ajax.