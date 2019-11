Lista dos melhores do mundo em 2019 fica sem Neymar e Pogba

Os jogadores eram nomes certos na Goal 50 desde 2013, mas neste ano eles não entraram na disputa; resultado sai nesta terça-feira, 12 de novembro

Neymar e Pogba, superestrelas do futebol mundial, ficaram de fora da lista deste ano da Goal 50.

Neymar esteve presente na lista todos os anos desde 2011, terminando até em quarto lugar em 2015 após ajudar o a conquistar o triplete - LaLiga, Copa del Rey e Liga dos Campeões.

Contudo, depois de mais duas aparições no top 10 com a camisa dos catalães, o brasileiro não repetiu o mesmo desempenho em sua primeira temporada com o , quando se lesionou, e terminou em 24º lugar.

Neymar está totalmente de fora deste ano, tendo mais uma vez atormentado com problemas físicos que o tiraram até mesmo da disputa da , que a seleção venceu sem ele.

Enquanto isso, Pogba não tem sofrido com lesões na mesma intensidade. O francês simplesmente viveu um período difícil nos últimos 12 meses.

Depois de se desentender com o ex-treinador do , José Mourinho, na primeira metade da temporada 2018-19, o meio-campista aproveitou um breve período de ressurgimento com o novo treinador, Ole Gunnar Solskjaer, antes de perder de vez a forma.

Mesmo assim, Pogba esteve presente no time da temporada do Professional Footballers's Association, o que surpreendeu muitas pessoas, haja visto que o francês não conseguiu nem ajudar seu time a terminar a Premier League entre os quatro primeiros colocados.

Acusasões de uma grande indiferença começaram a ganhar força quando Pogba - que esteve em todas Goal 50 entre 2013 e 2018 - falou ao final da temporada que queria deixar o Old Trafford em busca de um "novo deasfio".

Entretanto, mesmo com o interesse do , a transferência nunca se materializou, assim como a tão desejada volta de Neymar para Barcelona.

Como resultado, os dois jogadores agora estão tendo o desafio de reconquistar os torcedores de seus respectivos clubes, assim como se restabelecerem de volta entre a elite do futebol.

A Goal 50 é uma premiação anual que reune os 50 melhores jogadores, tanto homens quanto mulheres.

Os atletas são separados por gênero em dois grupos de 25 - pela primeira vez - e ranqueados de acordo com seus feitos ao longo do ano anterior.

Editores chefes e correspondentes de todas as 42 edições da Goal ao redor do mundo elencaram seus votos baseados na consistência, performance em grandes jogos, legado futebolístico e sucesso por clube e seleção de cada candidato.

Quem será o grande vencedor? Leo Messi ou Cristiano Ronaldo de novo? Ou algum dos heróis do na Liga dos Campeões, como o melhor goleiro do mundo Alisson, Mohamed Salah ou Sadio Mane? Descubra nesta terça-feira, 12 de novembro!