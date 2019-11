Destaque no Liverpool, Alisson é eleito o melhor goleiro do mundo em 2019

O brasileiro é o único goleiro no Goal 50 deste ano, que premiará os 25 melhores jogadores e jogadoras da última temporada

Alisson e Ederson jogarão um contra o outro pela Premier League neste fim de semana no Anfield, mas o goleiro do já pode comemorar uma vitória contra o compatriota na Goal 50.

Alisson é o único goleiro presente na lista masculina dos melhores do mundo na última temporada, o que explica precisamente por que ele está à frente de Ederson na seleção brasileira.

Ederson até levantou mais troféus do que seu compatriota na última temporada, ajudando o time de Pep Guardiola a conquistar três títulos nacionais - e depois, venceu o próprio Liverpool, nos pênaltis, na desta temporada.

Entretanto, após ser contratado junto à , na época a transferência foi a maior da história para um goleiro, Alisson desempenhou um papel fundamental na transformação da defesa do Liverpool em uma das melhores da Premier League.

Embora os Reds tenham terminado a temporada passada um ponto atrás do , em uma Premier League muito acirrada, o time de Jurgen Klopp foi coroado com o título da Liga dos Campeões ao vencer o na final continental por 2 a 0, com Alisson sendo um dos destaques da partida no Wanda Metropolitano, em Madri.

Alisson então retornou ao para disputar e vencer a , em que concedeu apenas um gol (de pênalti, na final contra o ) em seis jogos.

Como resultado, Alisson é um dos concorrentes ao prêmio masculino deste ano da Goal 50, juntamente com seus companheiros de Reds Virgil van Dijk, Sadio Mane e Mohammed Salah, e claro, a dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Jan Oblak, do , e Marc-André ter Stegen, do , também foram considerados para a lista da Goal 50, que ranqueia os melhores jogadores de futebol do mundo na última temporada.

A edição de 2019 se divide em homens e mulheres pela primeira vez em duas listas de 25 que serão reveladas totalmente na próxima terça-feira, 12 de novembro.

Editores-chefes e correspondentes da 42 edições da Goal pelo mundo deram suas opiniões e seus votos, baseados na consistência, performance em grandes jogos, legado futebolístico e sucesso no clube e na seleção de cada candidato.

O que se sabe é somente que Alisson é o único goleiro na lista masculina. Ou seja, teremos que esperar até terça-feira para conhecer o grande campeão, quando os resultados forem divulgados.

Como sempre, haverão muitos pontos de debate, então não perca!