Lista de destaques da Serie A premia Dybala e ignora Cristiano Ronaldo

Ciro Immobile e Paulo Dybala “roubam” prêmios de Cristiano Ronaldo na Itália, mesmo com os bons números do português no título da Juventus

A italiana já acabou e a Juventus ficou com o Scudetto pelo nono ano consecutivo. Mas apesar da taça e dos 31 gols, Cristiano Ronaldo não levou sua tradicional coleção de prêmios individuais. O posto de melhor atacante ficou com Ciro Immobile, artilheiro da competição - que também ficou com a Chuteira de Ouro da Europa -, enquanto o de melhor jogador ficou com Paulo Dybala.

Tradicionalmente, após o fim da temporada, a liga italiana premia os melhores jogadores de cada posição e o grande destaque da competição, com os prêmios de MVP, Most Valuable Players (jogadores mais valiosos, na tradução).

Wojciech Szczesny, companheiro de CR7 na Juve, ficou com o prêmio de melhor goleiro; De Vrij, da , com o de melhor zagueiro; Papu Gómez, destaque da , foi eleito como melhor meia; Ciro Immobile, em temporada fantástica e cheia de recordes pela Lazio, ficou com o posto de melhor atacante; e Dejan Kulusevski, revelação do , ficou com prêmio de melhor jovem da temporada.

Mas além dos destaques por posição, a grande honraria é o prêmio de melhor jogador da competição, que também foi para um jogador da , mas não para Cristiano Ronaldo, que apesar dos bons números amarga um jejum de artilharias. O grande MVP da Serie A 2020 foi o argentino Paulo Dybala.

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0 — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 4, 2020

Sem prêmios individuais na e, com a Bola de Ouro cancelada em 2020, a temporada está sendo um tanto quanto atípica para Cristiano Ronaldo. E se o português já estaria considerando uma transferência para o PSG pelo rendimento da equipe, sua insatisfação pode aumentar ainda mais sem os prêmios.

Porém, o craque da Juventus ainda briga para terminar 2019/20 do modo que está bastante acostumado, com o título da .

A competição de clubes da Europa retorna neste final de semana e a Velha Senhora precisa reverter a derrota para o Lyon para seguir na briga pelo título. Com a conquista da orelhuda, o grande objetivo de CR7 na Juventus, ele ainda terá a chance de levar outro prêmio individual, o Fifa The Best, que premia o melhor jogador do mundo na temporada.