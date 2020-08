Immobile é o Chuteira de Ouro 2019/20 e interrompe série de Messi

Com 35 gols anotados no Campeonato Italiano, artilheiro da Lazio fatura tradicional prêmio pela primeira vez

Ciro Immobile é o vencedor da Chuteira de Ouro da temporada 2019/2020. O artilheiro da garantiu a premiação inédita antes mesmo de entrar em campo pela última vez na temporada, contra o , às 15h45 deste sábado (hora de Brasília), pela última rodada do Campeonato Italiano.

Com 35 gols marcados (e ainda podendo aumentar a conta logo mais), o atacante italiano só poderia ser alcançado por Cristiano Ronaldo (31). O português da , no entanto, foi poupado pelo técnico Maurizio Sarri e não enfrenta a também na tarde deste sábado.

A Chuteira de Ouro, vale lembrar, contabiliza apenas os gols marcados nas ligas nacionais europeias, atribuindo diferentes pesos de acordo com a relevância do torneio (saiba tudo sobre o prêmio aqui). Immobile tem 70 pontos, contra 68 de Robert Lewandowski, do de Munique, que balançou as redes 34 vezes na já finalizada.

Quatro vezes ganhador do prêmio, CR7, com seus 31 gols e 62 pontos, terá que se contentar com o terceiro lugar da disputa nesta temporada.

Quem também se deu mal foi Lionel Messi, maior vencedor da Chuteira de Ouro (6). Depois de ficar com a premiação nas últimas três edições, o argentino até foi mais uma vez artilheiro do Espanhol, mas seus 25 gols marcados (e 50 pontos) o deixaram longe da disputa pelo topo.

Immobile se tornou o terceiro italiano a faturar a tradicional honraria criada pela revista France Football em 1968. Antes dele, Francesco Totti, pela Roma, ganhou o prêmio na temporada 2006/2007 e Luca Toni, pela , levou a Chuteira na temporada seguinte.