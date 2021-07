Lisca Doido: como o novo técnico do Vasco ganhou este apelido?

O treinador ganhou o apelido de "Doido" em 2013, naquela época o Juventude comandado por ele eliminou o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho

Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, recentemente anunciado como novo treinador do Vasco na disputa da Série B, o técnico acumula situações inusitadas na história do futebol: comemoração com a torcida no alambrado, discussão com Andrés D'Alessandro, comemoração em cima do ônibus, Lisca pode ter o apelido de 'Doido", mas o técnico já provou muitas vezes ser competente no seu trabalho.

O treinador ganhou o apelido de "Doido" em 2013, naquela época o Juventude comandado por ele eliminou o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, como de costume o técnico comemorou a vaga à final no alambrado com a torcida. Foi ali que nasceu o apelido, os torcedores começaram a chamar o técnico de "Lisca Doido", como semelhança ao nome do mascote do clube o "Papo Doido".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda no Campeonato Gaúcho, o treinador teve uma discusão com o ídolo do Internacional, D'Alessandro na final do Gauchão. O treinador confirmou que a torcida do Juventude foi a loucura com as comemorações e a discussão.

"Juventude sem dinheiro, sem comida, sem série. E eu cheguei lá, louco para trabalhar. Juventude é um time que projeta profissional, jogadores. E aqui que vai ser minha porta de entrada no mercado. E a torcida viu isso", disse o treinador em 2016, em uma entrevista ao Fox Sports.

"Aí começamos a ganhar jogos, revelamos jogadores, e eu vibrava, e ganhamos copa El Dourado, subimos da D para a C. E aí numa final do Gauchão, eu discuti com o D'Alessandro e a torcida do Juventude enlouqueceu. Viu que eu tava comprando a ideia, brigando pelo clube", disse o técnico.

(Foto: Divulgação/Ceará)

O treinador até tentou se "livrar" do apelido, mas quando chegou no Náutico para a disputa da Série B em 2014 o nome ainda seguia Lisca. Quando foi contratado pelo Ceará em 2015, o treinador conseguiu salvar a equipe de um possível rebaixamento para a terceira divisão, foi então que a torcida criou a música: “Saiu do hospício;Tem que respeitar;Lisca Doido é Ceará”.

Liscas voltou para o Ceará em 2018, mas na primeira divisão, e comandou o time em uma boa campanha, e foi aí que muitos perceberam que de doido Lisca não tinha nada.

Apesar de uma bom desempenho, o técnico foi demitido em 2019 após perder o título do Campeonato Cearense para o Fortaleza. Fato é, que um ano depois ele foi contratado pelo América-MG, Lisca talvez tenha conseguido um de seus melhores trabalhos em Minas.

Ele conseguiu subir o América para a primeira divisão nacional, e também levou o time para uma semifinal histórica de Copa do Brasil (lugar onde o time nunca tinha chegado). Em 2021 disputou a final do Campeonato Mineiro com o Atlético-MG e apesar da derrota, o América trouxe muita dor de cabeça para o Galo na final. Lisca anunciou sua demissão, ainda em junho após sete jogos sem vencer.

Agora, contratado pelo Vasco da Gama, o técnico tem a missão de trazer o time de volta a primeira divisão nacional, mas afirma que "promete muita luta, muito trabalho e dedicação" no Cruz-maltino.