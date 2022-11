Lionel Messi vai desfalcar o PSG na Ligue 1 contra o Lorient

Craque argentino foi descartado do penúltimo jogo do PSG antes do intervalo da Copa do Mundo, mas estará apto para o torneio no Qatar

O PSG ganhou um desfalque importante para o confronto contra o Lorient, marcado para o próximo domingo (6), às 9h (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Francês: Lionel Messi, com inflamação no tendão de Aquiles, está fora do penúltimo jogo da equipe antes do intervalo da Copa do Mundo.

"Com inflamação no tendão de Aquiles, Leo Messi permanecerá sob cuidados por precaução. Ele voltará aos treinos coletivos na próxima semana", afirmou o comunicado do clube.

Apesar do imprevisto, o argentino é aguardado para o jogo diante do Auxerre, dia 13, no Parc des Princes.

"Acho que ele estará pronto para o próximo jogo, assim como Kimpembe. Para substituí-lo, Hugo Ekitike e Pablo Sarabia são possibilidades. Neymar também pode ocupar o lugar de Messi", afirmou o técnico Christophe Galtier à véspera do jogo.

O PSG é o líder do Campeonato Francês com 35 pontos, e está classificado às oitavas de final da Champions League.