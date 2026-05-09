Lionel Messi (38) brilha e estabelece um novo recorde impressionante

Lionel Messi voltou a mostrar sua classe no sábado pelo Inter Miami. O argentino de 38 anos liderou sua equipe com duas assistências e um gol na vitória convincente por 2 a 4 sobre o Toronto FC, além de ter feito história na MLS.

O Inter Miami abriu o placar pouco antes do intervalo com Rodrigo De Paul. O meio-campista cobrou uma falta dada pelo seu grande amigo Messi, mas viu sua primeira tentativa bater na barreira. No rebote, porém, De Paul teve uma segunda chance e, desta vez, mandou a bola para o fundo da rede com um belo chute de primeira: 0 a 1.

Após o intervalo, Messi assumiu definitivamente o comando da partida. Primeiro, ele serviu Luis Suárez, com o Inter Miami se beneficiando de uma lesão no Toronto FC, o que fez com que o atacante uruguaio não estivesse em posição de impedimento. Pouco depois, veio o segundo gol, novamente com assistência de Messi, desta vez para Sergio Reguilón.

O craque argentino já havia visto um seu chute de falta ser defendido com brilhantismo pelo goleiro do Toronto no segundo tempo, mas ainda assim conseguiu seu merecido gol. Messi finalizou com precisão e colocou os visitantes em uma vantagem confortável no Canadá.

O Toronto FC reagiu com dois gols no final da partida, mas a vitória do Inter Miami não esteve seriamente ameaçada em nenhum momento. A equipe do técnico Javier Mascherano acabou levando os três pontos de forma convincente para a Flórida.

Além disso, com sua participação em três gols, Messi alcançou um marco incrível na Major League Soccer. O argentino se tornou o jogador que, de longe, mais rapidamente atingiu um total de 100 gols e assistências na competição americana.

O antigo recorde era de Sebastian Giovinco, que precisou de 95 partidas para chegar a esse número. Messi superou essa marca por nada menos que 31 partidas: após 64 jogos na MLS, a lenda do FC Barcelona soma nada menos que 41 assistências e 59 gols.







