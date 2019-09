Lindoso critica fala de Tiago Nunes antes da decisão da Copa do Brasil: "se falou, foi irresponsável"

Volante garante que Inter busca sua motivação internamente e 'ignora' declarações do técnico adversário

Enquanto a decisão da Copa do 2019 vai se aproximando, os ânimos vão ficando um pouco mais exaltados para o jogo de volta entrr e -PR, nesta quarta-feira (18). Depois de Tiago Nunes sugerir que o lado colorado está tão confiante na virada que "até já encomendou o chopp" para a festa do título, o volante Rodrigo Lindoso rebateu as falas do técnico rubro-negro.

Com a derrota no jogo de ida, o Internacional precisa vencer por pelo menos um gol para forçar a disputa por pênaltis ou mesmo por uma vantagem maior para se sagrar campeão, apostando na força no Beira-Rio para tal.

"É difícil falar alguma coisa porque eu não ouvi (a entrevista). Mas se isso realmente aconteceu, acho que é uma forma irresponsável de querer comprar ideias pros jogadores. Isso não cabe mais no futebol", disse o jogador em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16.

O jogo que decide o novo campeão da acontece a partir das 21h30 deste dia 18, pelo horário de Brasília.

CONFIRA TAMBÉM: