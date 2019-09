Decidir final da Copa do Brasil em casa não é tão vantajoso; Veja os números

Dentre as 40 finais disputadas da Copa do Brasil, 16 times venceram o título jogando o duelo de volta em campo rival e 13 conquistaram a taça em casa

-PR e entram em campo nesta quarta-feira (11), para o primeiro jogo da final da Copa do , na Arena da Baixada, às 21h30 (Brasília). A primeira partida ocorrerá junto ao torcedor paranaense, o qual espera que o time aproveite o mando de campo e construa boa vantagem para o duelo de volta, no Beira-Rio, uma vez que o retrospecto do clube em decisões fora de casa não é favorável.

No entanto, os números de finais anteriores apontam que decidir o título da fora de casa pode ser uma boa opção, sim. Dentre as 40 finais já disputadas até o momento, 13 campeões decidiram o título em casa, 16 levantaram a taça em campo rival, no duelo de volta, e um conquistou o troféu em campo neutro.

As estatísticas apontam um cenário, desta vez, favorável ao Athletico, porém, preocupante ao Internacional. Se tratando de Copa do Brasil, a campanha do Colorado com o mando de campo no jogo de volta, em finais do torneio, soma 50% de aproveitamento. No Estádio do Beira-Rio, o Inter viveu momentos distintos ao lado dos torcedores: em 1992, o clube Gaúcho venceu o na disputa pela taça, mas em 2009, o comemorou o campeonato da Copa do Brasil em pleno Beira-Rio.

A final da temporada anterior pode ser usada para retratar os números citados acima: na Arena Corinthians, o venceu o bicampeonato, no duelo de volta, diante de 45.978 mil corintianos após derrotar a equipe paulista por 2 a 1.

Confira os números dos mandos de campo em decisões da Copa do Brasil. Quais times conseguiram erguer o título fora de casa, em campo rival?

CAMPEÕES EM CASA

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO 2017 Cruzeiro 2016 2015 2013 Flamengo 2008 Sport Corinthians 2003 Cruzeiro Flamengo 2000 Cruzeiro 1998 Palmeiras Cruzeiro 1994 Grêmio Ceará 1993 Cruzeiro Grêmio 1992 Internacional Fluminense 1991 Grêmio 1989 Grêmio Sport

CAMPEÕES FORA DE CASA

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO 2018 Cruzeiro Corinthians 2014 Atlético-MG Cruzeiro 2012 Palmeiras 2011 Coritiba 2010 Santos 2009 Corinthians Internacional 2007 Fluminense 2005 Paulista Fluminense 2004 Santo André Flamengo 2002 Corinthians 2001 Grêmio Corinthians 1999 Juventude 1997 Grêmio Flamengo 1996 Cruzeiro Palmeiras 1995 Corinthians Grêmio 1990 Flamengo Goías

CAMPEÃO EM CAMPO NEUTRO