Copa do Brasil 2019: de quanto é a premiação em dinheiro neste ano?

Da primeira fase aos finalistas e o grande campeão: veja quantos milhões cada time pode embolsar este ano!

Junto ao sorteio das chaves, a CBF anunciou, ainda em janeiro, os valores distribuídos entre as 91 equipes participantes da Copa do 2019, que teve início no dia 6 de fevereiro, com partidas da primeira fase, e tem o encerramento previsto para o dia 11 de setembro, com a partida de volta na final. Neste ano, são R$ 278,29 milhões em prêmios, de acordo com o desempenho de cada time no certame.

Neste momento, os quatro times que disputam as semifinais - , , e - podem faturar um grande total de R$ 64,35 milhões em caso de título, já que entraram diretamente nas oitavas de final como participantes na última . Se for campeão novamente, o time mineiro pode faturar pouco mais do que arrecadou em 2018 nas mesmas condições - ou seja, cerca de R$ 61 milhões.

Caso um dos times que participou da Copa desde a primeira fase terminasse vencendo o torneio, arrecadaria um total de cerca de R$ 70 milhões em prêmios (ou seja, a premiação prevista no caso anterior mais as cotas de participação da primeira à quarta fase, num total de R$ 5,4 milhões). Quem chegou mais perto dessa cifra foram , , , e , todos eliminados ainda nas oitavas de final.

Curiosamente, os valores pagos na continuam bem acima daqueles distribuídos no : o campeão da elite do futebol nacional receberá R$ 33 milhões em 2019, quase a metade do que é pago pelo torneio eliminatório, em valores que foram ajustados este ano.

Veja, a seguir, quanto cada time ganhou (ou irá ganhar) por participar em cada etapa:

Primeira fase

Na primeira etapa da Copa em 2019, 80 times disputaram, em jogo único, a continuidade no torneio: a partida seria na casa da equipe de menor ranqueamento no índice da CBF, embora o time que jogasse fora de casa tivesse a vantagem do empate para se classificar.

Aqui, a premiação foi distribuída em faixas de cotas: os times da primeira faixa receberam R$ 1 milhão contra R$ 880 mil da segunda e R$ 500 mil, da terceira faixa.

Segunda fase

Em mais uma etapa dividida por etapas, e também em jogo único (porém com disputa por pênaltis para decidir placares empatados), um pequeno acréscimo sobre a fase anterior: R$ 1,2 milhão para times da primeira faixa do ranking, R$ 950 mil para a segunda faixa e R$ 600 mil para a terceira faixa.

Terceira fase

A partir da terceira fase, todas as equipes participantes (20, no total) receberam um total de R$ 1,4 milhão de participação. Desse momento em diante, cada chave seria disputada em jogos de ida e volta.

Quarta fase

Mais uma vez, a premiação foi distribuída de forma igualitária para todos os dez participantes: cada um embolsou R$ 1,8 milhão para entrar em campo nos dois jogos de suas séries.

Oitavas de final

Com a entrada das equipes que disputaram a Copa Libertadores neste ano, além dos campeões da , e Copa Verde de 2018, o prêmio em dinheiro teve um acréscimo mais significativo: R$ 2,4 milhões para todos os 16 participantes.

Quartas de final

Mais um pequeno aumento para quem chegasse entre os oito melhores times da Copa. Cada uma das oito equipes recebeu R$ 3 milhões nesta etapa.

Semifinais

O quarteto que segue vivo na disputa do título vai levar pra casa R$ 6,5 milhões cada um, mas certamente de olho na bolada ainda maior para os finalistas - e, claro, no título nacional!

Quanto recebe o vice-campeão?

O vice-campeão da Copa do Brasil 2019 não sairá de mãos vazias por sua participação: leva pra casa, só pela participação na grande decisão, um total de R$ 20 milhões só nesta fase.

Quanto recebe o campeão da Copa do Brasil?

Já o campeão, além de um dos títulos mais importantes do futebol nacional e a vaga garantida na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, irá faturar a grande bolada: são R$ 50 milhões pela vitória na grande decisão.