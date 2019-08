Ligue 1: quando começa, quais os times, principais jogos e mais

Campeonato Francês já tem datas e jogos definidos para a próxima temporada

A bola está muito próxima de rolar na . Um dos principais campeonatos da Europa reserva muita emoção para os torcedores, com Neymar, pelo menos por enquanto, sendo o principal jogador da competição, desfilando o seu talento pelos gramados com a camisa do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Enquanto o craque brasileiro busca a sua saída do clube até o final da janela de transferências, outros nomes do futebol mundial chegaram, movimentando o mercado.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina a Ligue 1 2019/20?

A Federação Francesa de Futebol (LFP) anunciou o início da primeira rodada da Ligue 1 entre 9 e 11 de agosto, com o PSG, atual bicampeão, estreando contra o , domingo (11), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. Já a última rodada está marcada para ocorrer no dia 23 de maio de 2020. A tabela completa pode ser conferida AQUI!

Que times vão disputar Ligue 1 em 2019/20?

Um total de 20 equipes disputam a temporada 2019/20 na Ligue 1: os dois primeiros ao final do campeonato ganham vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da UEFA, enquanto o terceiro briga por uma vaga na fase de grupos, e o quarto colocado disputa a edição seguinte na .

Os dois últimos (19º e 20º lugar) serão rebaixados à segunda divisão, enquanto o antepenúltimo enfrenta o terceiro classificado da segunda liga, para decidir a última vaga para o principal campeonato.

Confira a seguir a relação dos concorrentes deste ano:

Aminens

Angers



Brest







Marseille

Metz







Nice

Nimes

PSG





St. Etienne





Os principais jogos

A Federação ainda separou alguns jogos que considera os mais atrativos para os torcedores, com PSG, Lyon e Monaco na lista. Confira em qual data do primeiro turno acontecem os duelos mais importantes:

22 de setembro, sexta rodada - Lyon x PSG

27 de outubro, 11ª rodada - PSG x Marseille

10 de novembro, 13ª rodada - Marseille x Lyon

12 de janeiro, 20ª rodada - PSG x Monaco

Les TOP MATCHS de la saison 2019/2020 🙌



12 affiches ont d’ores et déjà été choisies par le diffuseur @canalplus pour être programmées un dimanche soir à 21h 📝➡ https://t.co/hJ25xrTW2R pic.twitter.com/dlTWPRb7SX — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) June 14, 2019

Que canal passa a Ligue 1 no ?

A Band fechou um acordo com a plataforma de streaming DAZN para sublicenciar os direitos de transmissão do na temporada 2019/2020. O contrato garante à emissora a exibição de um jogo por rodada e mantém a estratégia do DAZN de buscar parceiros na TV aberta.

Por outro lado, o DAZN, é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Quanto custa o DAZN? Como assistir?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

Como foi a temporada 2018/19

O PSG confirmou o seu oitavo título sem mesmo entrar em campo. Graças a seus 16 pontos de vantagem na liderança da Ligue 1 a cinco rodadas para o fim da competição, se sagrou campeão francês após o empate do segundo colocado Lille com o Toulouse em 0 a 0, na 33ª rodada.

Desta forma, a equipe parisiense e Lille, vice-campeão, estão classificados para a fase de grupos da , enquanto o Lyon, terceiro colocado, disputa as qualificatórias da UCL. Por outro lado, o , participará da .

Várias equipes lutavam contra o rebaixamento e, no fim, Guigamp e foram os lanternas do torneio.

O Dijon, antepenúltimo colocado, assegurou a continuidada na Ligue 1 ao vencer o Lens por 3 a 1, no jogo de volta do playoff, depois do empate por 1 a 1 no primeiro duelo.

Mais artigos abaixo

Os principais jogadores

A Ligue 1 pode não parecer tão atraente em termos de competitividade, mas há muitos bons jogadores nas equipes. Além de Neymar, Mbappé, Cavani e Verratti, também podemos citar Thiago Silva, Marquinhos, Falcao Garcia, Memphis Depay, entre outros.



Foto: Getty Images

Quem são os maiores campeões de ?

O PSG conta com oito títulos conquistados, sendo quatro deles consecutivos, entre as temporadas 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16. No entanto, a equipe com mais troféus levantados na história do torneio é o Saint-Etienne, com 10, seguido por Olympique de Marseille, com nove.

Veja a relação: