Liga dos Campeões e Europa League com jogo único: os planos da Uefa para a retomada

Após a conclusão das oitavas de final, a ideia da entidade é que o restante das competições seja realizado em partidas únicas em uma mesma cidade sede

Com definições sobre o retorno das principais ligas nacionais da Europa, o foco agora se volta para a e para a . A ideia da UEFA, que ainda não é oficial e terá de ser confirmada no dia 17 de junho em reunião, é completar o que falta das oitavas de final das duas competições, para então alterar o modelo de disputa, que passaria a ter jogos únicos disputados em uma mesma sede.

Com isso, todas as rodadas eliminatórias depois da conclusão das oitavas de final seriam disputadas em partidas únicas, e não com jogos de ida e volta como o programado. Isso reduziria o número de confrontos praticamente pela metade, tornando possível que ambas competições sejam finalizadas antes do início da próxima temporada.

“Eles querem jogar as quartas [de final] em um só local e em única partida, mas não há nada confirmado", disse Ángel Torres, presidente do noite passada no Onda Cero.

Final Four e sede em aberto

No início, a UEFA cogitou realizar as partidas no estádio de uma das equipes envolvidas na partida eliminatória, mediante sorteio. Porém, o mais provável é que o sistema de “Final Four” seja adotado, com jogos únicos realizados todos em uma mesma sede.

O formato também seria adotado na e ainda deve ser votado e aprovado, conforme revelado pelo jornalista Joaquín Maroto, do jornal As.

A cidade que receberia as partidas também não foi decidida até o momento. Istambul, na , e Gdansk, na , foram os locais determinados previamente para sediar as partidas finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respectivamente.

Porém, fontes diferentes da UEFA asseguram que ainda não está 100% confirmado que uma mudança de última hora não possa ser feita no palco e na cidade da final, já que jogar com portões fechados pode representar um dano econômico significativo para as duas cidades. Se as condições não forem as ideais, a UEFA poderá procurar locais alternativos.