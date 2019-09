Libertadores feminina 2019 tem Corinthians e Ferroviária: regulamento, datas, formato e mais

No próximo dia 11 de outubro começa a 11ª edição da Conmebol Libertadores de Futebol Feminino, que reúne as principais equipes sul-americanas da modalidade. Com a presença do , atuais recordistas mundiais e campeãs do Campeonato Brasileiro, e da Ferroviária, buscando o bicampeonato da competição, o torneio contará com transmissão exclusiva do DAZN , expandindo ainda mais o catálogo da primeira plataforma de streaming de esportes do mundo.

Pensando nisso, a Goal preparou para você um guia exclusivo, trazendo o regulamento, as datas, o formato e os clubes participantes. Confira:

Regulamento

A Libertadores Feminina terá sua sede fixa na cidade de Quito, capital do . Para a edição deste ano, a Conmebol expandiu o torneio, de 12 para 16 times. Assim, se classificaram: os campeões de cada uma das dez federações membros da entidade; o atual campeão, Atlético Huila; o 2º colocado do campeonato nacional dos quatro países mais bem ranqueados e uma vaga extra para o país-sede.

Os clubes terão de inscrever 20 jogadoras, com no mínimo duas goleiras. No caso de lesão grave de uma atleta de campo, será permitida a convocação de outra para substituí-la até 24 horas antes do começo da primeira partida. No caso de uma goleira se contundir, será permitido a substituição durante todo o torneio.

Nos jogos, serão permitidas três substituições, e cada equipe poderá ter nove jogadoras no banco de reservas. Se uma atleta recebe dois cartões amarelos durante a primeira fase, ela ficará suspensa na próxima partida de seu time.

Formato

Os clubes serão divididos em quatro grupos com quatro times cada, que se confrontarão apenas uma vez, com três jogos para cada clube. Os cabeças de chave serão: o atual campeão da competição, Atlético Huila; o vencedor do , cujos finalistas são o Deportivo Cuenca e o Ñañas; e as duas melhores equipes dentre as restantes no Ranking da CONMEBOL, o Corinthians e o Santiago Morning.

De cada grupo sairão dois classificados, totalizando oito classificados às quartas de final. Os times da fase final se enfrentarão em etapas de quartas-de-final, semifinal e eventualmente os dois que sobrarem irão para a final, com todos os confrontos em jogo único, sem ida e volta. A Libertadores terá a disputa do terceiro lugar, e dois times do mesmo país podem chegar à grande decisão.

Datas

A Libertadores Feminina 2019 começa no dia 11 de outubro e termina no dia 27 do mesmo mês, com a grande final sul-americana. Todas as partidas acontecerão em Quito, no Equador. Mais informações sobre datas ainda não foram divulgadas pela Conmebol.

Clubes Participantes

UAI Urquiza (Campeão do Torneo Argentino 2018-19) Mundo Futuro (Campeão da Copa Integración Simón Bolívar Femenina 2019) Corinthians (Campeão do Campeonato Brasileiro 2018) Ferroviária (4º lugar do Campeonato Brasileiro 2018) Santiago Morning (Campeão do Campeonato Nacional de 2018) (Campeão dos Play-offs Classificatórios para a 2019) Atlético Huila (Campeão da 2018) América de Cali ou (Campeão da Liga Profesional de Colombia 2019) América de Cali ou Independiente Medellín (Vice-Campeão da Liga Profesional de Colombia 2019) Deportivo Cuenca ou Ñañas (Campeão da Superliga de Ecuador 2019) Deportivo Cuenca ou Ñañas (Vice-Campeão da Superliga de Ecuador 2019) Municipalidad de Majes (Campeão da Copa Perú 2018) Cerro Porteño (Campeão do 2018) /Limpeño (Vice-campeão do Campeonato 2018) (Campeão do Campeonato Uruguayo 2018) Estudiantes de Caracas (Campeão da Superliga de 2019)

Onde assistir?

No Brasil, a Copa Libertadores de Futebol Feminino terá transmissão exclusiva do DAZN , a primeira plataforma de streaming de esportes do mundo . O assinante pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90 sem contrato e com cancelamento a qualquer momento. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a , Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, , Libertadores Feminina, Paulista sub-20, , Fórmula 2 e Fórmula 3, NBB, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.

