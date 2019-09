Libertadores feminina, com Corinthians e Ferroviária, terá transmissão do DAZN

Plataforma de streaming transmitirá jogos dos times brasileiros e as principais partidas da competição continental

O DAZN anunciou a sua mais nova aquisição para transmissão exclusiva no : a CONMEBOL Libertadores Feminina de 2019. O torneio sul-americano terá início dia 11 de outubro e a final acontecerá no dia 27 do mesmo mês.

Os destaques da competição ficam com os times brasileiros, que já ganharam sete das dez edições já realizadas. Em 2019, e Ferroviária representarão o país. Os dois times já venceram a Libertadores Feminina (o alvinegro em 2017 e o time de Araraquara em 2015).

Outros times tradicionais também estarão na edição de 2019, como do , do , Cerro Porteño e do , além do atual campeão Atlético Huila, da .

Pela primeira vez, a Libertadores Feminina contará com 16 equipes, que serão dividas em quatro grupos. Os dois melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final. O calendário também teve mudanças. Na edição passada, por exemplo, o torneio foi decidido em apenas 10 dias (em 2019 serão 15).

Outra novidade fica por conta da transmissão do DAZN. Em muitas das edições passadas não houve transmissão para o Brasil. Todos os jogos de Corinthians e Ferroviária serão transmitidos ao vivo, além dos principais jogos da competição.

Bruno Rocha, vice-presidente executivo do DAZN no Brasil demonstrou empolgação ao falar do mais novo campeonato com transmissão ao vivo e exclusivo da plataforma: “Estamos muito felizes em mostrar com exclusividade a Libertadores Feminina este ano. Nós entendemos que essa é uma demanda dos nossos assinantes, que têm um enorme interesse por futebol e competições de qualidade”.

Em fala para o DAZN, o diretor de competições de clubes da CONMEBOL, Fred , comentou sobre o torneio: “Nos últimos anos, a

Feminina tem sido um torneio de grande crescimento, presença no estádio e interação com o público. O redesenho do formato para este ano incluiu uma harmonização do calendário e a adoção de novos padrões que levaram à competência a novos níveis”.

“Estamos convencidos de que este acordo aumentará a competição e o alcance do futebol feminino no Brasil”, completou Nantes.

Lançado no Brasil oficialmente em maio de 2019, o DAZN já conta com um grande catálogo de opções de esportes ao vivo e conteúdos originais. Entre os direitos de transmissão da plataforma estão a , Italiana, , da , Premier League, e muitos outros campeonatos de futebol e também de outros esportes.