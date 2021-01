Santos transforma final da Libertadores em "última dança" de geração torcedora

Lucas Veríssimo e Diego Pituca já têm venda acertada para depois da decisão; atletas estão entre os mais identificados com o torcedor

O termo ficou em alta após o lançamento da série sobre Michael Jordan, retratando a sua última temporada pelo Chicago Bulls como a "Última Dança" do grande gênio da história do basquete.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em meio a uma temporada cheia de problemas fora de campo, com impeachment de presidente, banimento temporário de transferências que impediu a contratação de reforços, salários atrasados e um grande surto de Covid-19, o viu nessa relação do elenco com a torcida uma das suas grandes forças.

Mais times

O zagueiro Lucas Veríssimo, cria das categorias de base, é um dos frutos alvinegros que mais tempo permaneceu na equipe e ainda passou batido por campeonatos traumatizantes do time, como a Copa do de 2015 e o Brasileiro de 2016. Firme e em franca evolução, simboliza um triunfo sobre as feridas abertas recentemente.

Já vendido para o por 6,5 milhões de euros, em negociação que chega para ajudar o clube a melhorar o seu fluxo de pagamentos, Veríssimo quer deixar o time com um título que rememora aos tempos de glória de Pelé e Neymar.

Outro da linha torcedor-jogador, o volante Diego Pituca simboliza o trabalho de emocional forte, dedicação e intensidade, premissa básica do técnico Cuca na construção desse .

Negociado com o Kashima Antlers para buscar a chamada "independência financeira" que os atletas buscam no alto nível do futebol, Pituca ainda fez questão de permanecer até se o clube for campeão para jogar o , outro momento especial.

Mais artigos abaixo

Grandes estrelas do elenco, Soteldo e Marinho também são peças vistas como prováveis saídas ao final da temporada. O primeiro já esteve perto disso durante o ano, mas acabou ficando para ser fundamental em triunfos como contra o .

Sem pretensão de saída, mas tão identificados quanto, nomes como os goleiros John e João Paulo, o lateral Pará, o volante Alison e o atacante Lucas Braga são os responsáveis por tocar o barco a partir da decisão. Querem todos, é claro, que seja com uma taça na bagagem.